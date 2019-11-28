هل يجوز صوم الأيام الفائتة عن المتوفى؟ (فيديو)



وأجاب أمين الفتوى خلال فيديو نشرته الصفحة الرسمية لدار الإفتاء عبر الفيسبوك، أنه يجوز الصيام عن المتوفى في حال أنه كان عليه صيام فرائض، كفوات أيام علي المتوفى من صيام رمضان، فعلى أبنائه تعويض هذه الأيام.



وأوضح أن الصيام نوعان فرائض ونوافل، فيجب للأبناء الصيام عن الوالد المتوفى لقضاء الفرائض الفائتة عنه فى الصيام، وكذلك يجوز صيام أيام التطوع كقيام ايام الاثنين والخميس أو الثلاث أيام البيض من كل شهر سواء فى رجب أو غيره من الشهور ويهب الابن ثواب مثل ما عمل لأبيه المتوفى.



وأضاف أمين الفتوى: تعدل كل أعمال الخير كالصوم والصدقات وما شابه ذلك من أعمال الخير بر من الأبناء بوالديهم بعد انقطاع عملهم من الدنيا، أعانكم الله وتقبل منكم.





وورد سؤال للدكتور محمود شلبي أمين الفتوى بدار الإفتاء من سائل يقول" هل يجوز للبنت الصيام عن ابيها المتوفي.