"صدقي": دعوة وزير السياحة لتوضيح أسباب عدم استئناف رحلات الطيران الروسي لمصر

قال النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد اجتماعا في وقت لاحق وسيتم دعوة وزير السياحة ومسئولي الهيئة العامة لتنشيط السياحة، لتوضيح أسباب عدم استئناف رحلات الطيران الروسي إلى مصر حتى اليوم، ومعرفة الجهود التي بذلتها الوزارة والهيئة لتفعيل القرار الروسي.



وتابع صدقي قائلا: "لا اعلم حتى الآن سبب عدم استئناف رحلات الطيران الروسي إلى مصر، بالرغم من أني رأيت بعينى وثيقة تحمل توقيع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، تُفيد بأنه لا مانع من استئناف رحلات الطيران الروسى إلى مصر".



وكان تقدم الدكتور إبراهيم عبدالعزيز حجازي بطلب إحاطة إلى الدكتورة رانيا المشاط وزيرة السياحة بخصوص دور هيئة تنشيط السياحة فى الترويج للسياحة المصرية بدولة روسيا الاتحادية، بعد رفع الحظر عن مطار القاهرة منذ يناير 2018.



وأوصت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب عمرو صدقى رئيس اللجنة، لإستعراض المذكرة التى أعدتها اللجنة عن طلب الإحاطة المقدم من الدكتور إبراهيم حمودة، وكيل اللجنة بشأن عدم استغلال فندق شبرد حتى الآن، بمراجعة معايير تحديد المبانى ذات الطراز المعمارى المميز، وأساليب تطويرها بالتشريعات واللوائح المختصة.



وقال النائب ابراهيم حمودة: إن فندق شبرد مغلق منذ عام 2013 وحتى اليوم دون أى استخدام أو استغلال أو تطوير، قائلا: "الأمر مريب ورد الحكومة غير مقنع، ويجب تحديد معايير واضحة لاختيار المبانى ذات الطراز المعمارى المميز حتى لا يتم إساءة استخدام هذا المصطلح".



ومن جانبه أشار النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى، إلى أنه بعد إغلاق الفندق عام 2013، كان هناك العديد من العروض المقدمة من شركات أجنبية لتطوير المبنى واستغلاله، إلا أنها توقفت، ونريد أن نعلم لماذا توقفت تلك العروض، وما هى العروض التى تم تقديمها، وما هى أسباب رفضها، وهل هناك عروض أخرى".



وأوضح صدقى أن الحفاظ على الطراز المعمارى المميز لمبنى فندق شبرد لا يعوق تطويره، لافتا إلى أنه من الممكن أن يتم التطوير من داخل المبنى والإبقاء على الواجهة الخارجية كما هي، مشيرا إلى أن ذلك يتم في دول أوروبية وأجنبية.



ويعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة طارئة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتجديد لطارق عامر محافظ البنك المركزى، لفترة جديدة تمتد حتى نوفمبر 2023، وذلك وسط توقعات بعرض التعديل الوزارى على البرلمان في ذات الجلسة اليوم الخميس.



كما تأتي مناقشة البرلمان لقرار رئيس الجمهورية بتعيين محافظ البنك المركزى، وفقًا لما نص عليه الدستور في المادتين 215، 216 والتى تنص على رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزى، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.



وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 216 من الدستور على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أي منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون.

