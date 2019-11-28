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وفد من وزارة الأثار في الشرقية لبحث حفظ صناعة البردي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:26 م
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اللقاء
اللقاء
حسام زيدان
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استقبل الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، مؤمن عثمان رئيس قطاع المتاحف بوزارة الأثار، وإيمان زيدان مساعد وزير الأثار، والدكتور مصطفي جاد خبير التراث اللامادي باليونسكو، وعميد المعهد العالي للفنون الشعبية، والأستاذ أحمد النمر، عضو المكتب العلمي لوزير الأثار، والبروفيسور كواردو باسيلي، أستاذ البرديات، ومؤسس متحف البردي بإيطاليا، والبروفيسور أنا ديناتال مدير متحف البردي بإيطاليا .

وتضمن اللقاء كيفية الاهتمام بحرفة صناعة البردى والحفاظ عليها من الإندثار لما تمثله من قيمة فنية وأثرية تشتهر بها إحدى قرى المحافظة "قرية القراموص" التابعة لرئاسة مركز ومدينة أبو كبير، والمحافظة بصدد تشكيل لجنة قوميه عليا لإعداد ملف الصون العاجل لحرفة صناعة ورق البردى وإدراجها ضمن قائمة التراث اللامادى بمنظمة اليونسكو لتوضيح القيمة العالمية والإستثنائية للتراث المصرى بين ثائر بلدان العالم.

ومن جانبها أوضحت الدكتورة رشا حسن مدير إدارة التراث الحضاري، أن الوفد قام بزيارة منطقة آثار تل بسطة بمدينة الزقازيق للتعرف على ما تضمه من آثار ومدى إمكانية إقامة فاعليات من معارض وورش حرفية لصناعة البردي للترويج عن منتجات الحرف التراثية التي تشتهر بها محافظة الشرقية، كما قام الوفد بزيارة لقرية القراموص بأبو كبير للتعرف على منتجات ورق البردي وكيفية صناعتها ومدى جودتها لتوظيفها في أعمال الدعاية للمعارض الدولية والفعاليات التي تقيمها وزارة الآثار، والإستفادة منها إقتصادياً للحفاظ عليها من الاندثار.
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