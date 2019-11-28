سقوط عصابة سرقة المساكن بـ15 مايو

تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، إخطارا مفاده أنه أثناء مرور ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة 15 مايو وبصحبته القوة المرافقة بمنطقة مجاورات المرحلة الثانية، دائرة القسم تمكن من ضبط كلا من، "ط.ع.ل" 20 سنة، عاطل ومقيم مجموعة 5 مجاورة 16 دائرة القسم والسابق اتهامه فى 17 قضية أخرهم 2929 لسنة 2018م 15 مايو "سرقة مسكن" وبحوزته سلاح أبيض "مطواة"، و"ا.ج.ح.ه" 20 سنة، عاطل ومقيم، مجموعة 10 مجاورة 15 دائرة القسم "دون السوابق" وبحوزتهما حقيبة بداخلها مشغولات ذهبية عبارة عن (9 دلاية، 2 حلق، أنسيال، 4 مشبك "رابطة عنق"، هاتف محمول ماركة سامسونج، كاميرا ديجيتال، ساعة يد، ماكينة حلاقة كهربائية، عتلة حديدية).



وبمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بسرقة المضبوطات من داخل "ح.ح.ا" 49 سنة، مدير وشريك بشركة أوشن للخدمات الجمركية ومقيم عمارةمجموعة 4 مجاورة 22 ـ دائرة القسم بأسلوب " كسر الباب " باستخدام الأداة المضبوطة بحوزتهما واقر الأول بحيازته للسلاح الأبيض بقصد الدفاع، وباستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمهما بالسرقة، وأقر بأنه لم يكن قد اكتشف واقعة السرقة، وجاري تحرير المحضر اللازم، والعرض على النيابة العامة.

