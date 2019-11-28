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الهندية كانجانا رانوت في ورطة بسبب فيلمها الجديد

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:24 م
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كانجانا
كانجانا
مرنا مجدي
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قدمت ديبا جاياكومار عريضة في وقت سابق، وقالت فيها أن صانعي الأفلام الذين يعملون على العديد من السير الذاتية لجيه جايلاليثا لم يطلبوا إذن من عائلتها.

 

في يوم الثلاثاء الموافق 27 نوفمبر، منحت المحكمة العليا في مدراس ديبا جاياكومار، ابنة أخ رئيس الوزراء السابق جاي جايالاليثا، إذنًا لمقاضاة فيجاي، مخرج فيلم Talaiva بطولة كانجانا رانوت.

 

وحدث هذا بعد شهر تقريبًا من إصدار المحكمة العليا في مدراس إشعارات إلى جوثام مينون، فيجاي وفيشنو فاردهان، عقب التماس رفعته ديبا ضدهم، وادعت ديبا أنه يجب على المخرجين طلب إذن وموافقة أسرتها قبل تصوير حياة جايالاليثا الخاصة، وأضافت ديبا أن الأفلام يتم إنتاجها لتحقيق مكاسب شخصية لصانعي الأفلام، وأنها يمكن أن تؤثر على صورة جايالاليثا وكذلك على صورة عائلتها.

 

وهناك ما يقرب من خمسة أفلام تقوم على السيرة الذاتية على حياة جايالاليثا، وادعت ديبا أنه ولا واحد من صناع الأفلام، قد طلب إذن منها قبل تصوير الفيلم.

 

وفقًا للتقارير الواردة في The News Minute، تمكّنت ديبا بعد هذا التطور الجديد، وريثة جايالاليثا القانونية، من رفع دعوى مدنية ضد صانعي فيلم Thalaivi بطولة كانجانا رانوت، بالإضافة إلى صانعي الأفلام الآخرين، الذين يعملون في مجال علم الأحياء الحيوي، استنادًا إلى حياة رئيس الحزب السياسي AIADMK السابق.

 

ومن المثير للاهتمام، أنه في وقت الإعلان عن مشروع Thalaivi، قال مخرج الفيلم إيه. إل. فيجاي، ومنتج الفيلم فيشنو فارداهان إندوري، في بيان أنهما حاصلين على شهادة عدم ممانعة NOC"" من ابن شقيق جايالاليثا، ديباك كومار، وهو شقيق ديبا الأكبر.

 

ووسط الخلاف القانوني بأكمله، أصدر إيه. إل. فيجاي مؤخرًا، الملصق الأول من فيلم Thalaivi، ويظهر الملصق كانجانا في صورة مألوفة لجايالاليثا، وهي ترتدي ساري أخضر، وواقفة على المنصة.

 

يتم إنتاج الفيلم في التاميلية والهندية في وقت واحد، ومن المقرر أن يتم عرضه في 26 يونيو 2020.

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