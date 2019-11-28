بالمستندات.. 10 الأف عضو لاكتمال النصاب القانوني لمركز شباب الحزيرة

ارسلت مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف البجرمي خطاب رسمي إلى مركز شباب الجزيرة يفيد بحضور 10 الأف عضو لإكتمال النصاب القانوني للجمعية العمومية للمركز، بعد جهل المرشحين بالوائح وارسال خطاب للمديرية يطالب بأن يكون النصاب القانوني للجمعية العمومية 7500 عضو.





وتقام غداً الجمعة انتخابات مجلس إدارة مركز شباب الجزيرة، وتبدأ الجمعية العمومية لمركز شباب الجزيرة للتصويت في الانتخابات في تمام الساعة 9 صباحا حتي الساعة 7 مساءً حيث يتطلب حضور 10 آلاف عضو لاكتمال النصاب القانوني للجمعية.





ويتنافس 39 مرشحًا على جميع المقاعد في الانتخابات، وتقام انتخابات مركز شباب الجزيرة تحت الإشراف القضائي بمساعدة 150 مندوبًا من مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة للإشراف على 70 لجنة انتخابية.



