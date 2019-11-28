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الإصابة تبعد مدافع الأهلي عن تدريب الغائبين

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:23 م
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سعد سمير
سعد سمير
علي نبوي
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قرر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، منح اللاعبين الغائبين عن مباراة النجم الساحلي والمتواجدين في مصر، راحة غدا الجمعة من التدريبات على أن يستأنفوا مرانهم ظهر السبت المقبل.
كما يستكمل اللاعبون المصابون برنامجهم العلاجي يوم السبت أيضا بعد الحصول على راحة اليوم بالتنسيق مع الجهاز الطبي.

ويخوض الفريق الأول لكرة القدم بالأهلي مباراة النجم الساحلي مساء غد على استاد رادس في إطار الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وتواجد سعد سمير مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، اليوم في مقر النادي بالجزيرة، ولم يشارك في مران اللاعبين الغائبين عن مباراة النجم الساحلي المقرر إقامتها غدا الجمعة على استاد رادس في الجولة الأولى من دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا، وذلك بسبب تعرضه لنزلة برد شديدة.

واكتفى سعد بالحصول على حقنة لعلاج البرد، ثم انصرف من النادي، على أن ينتظم في المران يوم السبت المقبل.

وكان اللاعبون الغائبون عن مباراة النجم قد واصلوا تدريباتهم اليوم على ملعب التتش، في إطار خطة تجهيز جميع اللاعبين لمرحلة ما بعد العودة من تونس.

وأدى اللاعبون الغائبون عن لقاء النجم الساحلي المقرر اقامته غدا الجمعة ، مرانهم صباح اليوم على ملعب التتش، استعدادا للمرحلة المقبلة والتي تشهد مواجهات حاسمة في الدوري، وبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وشارك في المران؛ صلاح محسن وعمار حمدي وحسين السيد، كما أدى صالح جمعة جلسة في الجيم تحت إشراف طارق عبدالعزيز إخصائي التأهيل بالنادي، ثم استكمل مرانه داخل ملعب التتش.

ويخوض فريق الكرة بالأهلي مرانه الأخير في تونس على استاد رادس مساء اليوم استعدادا لمواجهة النجم الساحلي في التاسعة من مساء غد الجمعة .
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