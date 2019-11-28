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" تنظيم الاتصالات": عدد مستخدمى خدمات الجيل الرابع في مصر لا يتعدى 20%

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:14 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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قال مصطفى عبد الواحد الرئيس التنفيذى لجهاز تنظيم الاتصالات أنه من ضمن المشتركين في خدمات الاتصالات والانترنت في مصر فأن عدد مستخدمى خدمات الجيل الرابع لا يتعدى 20%.

 أضاف "عبد الواحد" خلال مؤتمر صحفى اليوم الخميس إن انتشار تطبيقات تعتمد على تقنية الجيل الرابع سوف يساعد على انتشار الخدمات بشكل أكبر بين المستخدمين وارتفاع أعداد مستخدميها في مصر، مشيرًا إلى أن الكثير من المستخدمين في مصر لا يستخدمون أجهزة تقدم خدمات الجيل الرابع من الأساس.


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