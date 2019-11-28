Advertisements
Advertisements
Advertisements

عثمان: يوجه فريق متحف تل بسطا بالاهتمام بصناعة البردي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:20 م
Advertisements
اللقاء
اللقاء
حسام زيدان
Advertisements
شدد مؤمن عثمان، رئيس قطاع المتاحف، على ضرورة الاهتمام بنشاط صناعة البردى بنفس أسلوب القدماء المصريين والاهتمام بالحرف اليدوية وذلك بالتنسيق مع منطقة آثار الشرقية للترويج السياحي لمتحف تل بسطا والمنطقة، وذلك للإستفادة بالبازارات والكافتيريا على وجه السرعة وسوف تبدأ الأعمال بالحرف التراثية اليدوية لأعمال البردى بدءآ من أول شهر ديسمبر المقبل.

جاء ذلك على هامش زيارته التفقدية لمتحف آثار تل بسطا بالشرقية، حيث كان في استقباله الأستاذ خالد على مدير عام المتحف، والأستاذة منال منير مدير عام المنطقة.

وأعمال بناء المتحف كانت قد بدأت في عام 2006  حيث اشتملت المرحلة الأولى من المشروع  على إعداد وتجهيز الموقع ليكون مزاراَ اثريا وسياحيا بما يتناسب مع  ما تحظى به المحافظة من مكانه على صعيد الاكتشافات الاثرية، حيث تقرر آنذاك إنشاء متحف  يحكي تاريخ المنطقة، كما تم إنشاء حديقة متحفية وإقامة أسوار حديدية حول الموقع بالكامل، بالإضافة إلي إقامة كافيتريا وعدد من البازارات بالإضافة إلي إقامة قاعة تهئية مرئية وساحات انتظار ودورات مياة ومبنى إداري للعاملين بالموقع، وتوقفت أعمال المرحلة الاولى في 2010 حتى استؤنف العمل بالمرحلة الثانية من المشروع في 2017، وتم افتتاحه في مارس 2018.

ومدينة تل بسطا تقع علي بعد حوالي ٨٠كم شمال شرق القاهرة، و٣كم جنوب شرق مدينة الزقازيق، وقد عُرف الموقع منذ العصور القديمة باسم "بر باستت" او "بوباستيس" وهو يعني منزل المعبودة "باستت" المعبودة القديمة بهيئة القطة.

ولمدينة تل بسطا تاريخ طويل من الحفائر التي نُفذت من قِبل البعثات الأجنبية والمصرية، أهمها حفائر العالم " إدوارد نافيل" عام ‪١٨٨٦-١٨٨٩‬ والتي أسفرت عن موقع معبد " باستيت الكبير" ومعبد الملك " بيبي الأول" من الأسرة السادسة، وما يسمي قصر "أمنمحات الثالث" من الأسرة الثانية عشر.

وتوالت البعثات علي المنطقة خاصة البعثات الإنجليزية والألمانية، بالإضافة إلي الحفائر المصرية من المجلس الأعلي للآثار وجامعة الزقازيق، ومنها حفائر العلماء لبيب حبشي عام ١٩٣٦، و احمد الصاوي عام ١٩٧٠، ومحمد
إبراهيم بين عامي ‪١٩٧٨-١٩٩٤‬. ولا تزال البعثات تباشر اعمالها  علي ارض  تلك المدينة العريقة لتكشف لنا المزيد من الاسرار.

ومحافظة الشرقية تتميز بأنها ذات تاريخ وحضارة، حيث قامت على أرضها مدينة " أورايس" المعروفة الآن بـ "تل الضبعة"، والتي كانت عاشت فيها الهكسوس؛ ومدينة "بر رعميس" التي بناها الملك رمسيس القاني والمعروفة حاليًا بـ "قنتير" والتي اتخذها الملك رمسيس الثاني مقراً لحكم مصر، و"صانالحجر"-"تانيس" والتي كانت عاصمة لمصر في الأسرة الثانية والعشرين، وبها معبد المعبود "آمون" أكبر معابد الوجة البحري، كما يوجد بالمحافظة "تل فرعون" الذي كان عاصمة للإقليم التاسع عشر من أقاليم الوجة البحري.
Advertisements

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 17 ساعة

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 17 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 17 ساعة

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 19 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 17 ساعة

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 17 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ يوم

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 15 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 18 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 16 ساعة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ حوالي 18 ساعة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 8 ساعات

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 17 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

09:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status