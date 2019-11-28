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"تعليم دمياط" يحصد مركزين في مسابقة "ابدع ابتكر"

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:18 م
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بوابة الفجر
هند الشيال
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أقامت الإدارة العامة للكمبيوتر التعليمي احتفالية تكريم الفائزين على مستوي الجمهورية في مسابقه ابدع وابتكر بديوان عام الوزارة. 

وقال "السيد احمد سويلم" وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، إن تعليم دمياط حصد المركز الثاني والخامس جمهوري في مسابقة ابدع وابتكر 2019 لبرمجيات الحاسب.

وهنأ "سويلم" الطالب محمود مصطفى الشيحة مدرسة الزرقا الاعدادية الحديثة لفوزه بالمركز الثاني جمهوري في مسابقة عالم الكمبيوتر، كما هنأ وكيل الوزارة الطلاب يوسف سامح البساطي وعمرو سامح البساطي ومحمد ايهاب الفرا فريق مدرسة الكفراوى للغات بادارة دمياط لفوزه بالمركز الخامس في مسابقة برمجة ألعاب الكمبيوتر الترفيهية.

وفي نفس السياق، قدم وكيل الوزارة الشكر والتقدير الي إعتماد العراقي موجه عام الحاسب الآلي وللمشرفين حسام أحمد فتحي عباس مدرسة الكفراوى للغات والسيد السيد الأجدر مدرسة الزرقا الاعدادية الحديثة، ولكل من ساهم في إخراج هذة المسابقة بالمستوى اللائق واتسامها بالشفافية والمصداقية في أدائها ونتيجتها.

عقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط إجتماعًا موسعًا اليوم مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى ونوابهم وسكرتيرى الوحدات المحلية ورؤساء الأحياء وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديرى إدارتى المتابعة والتفتيش المالى والإدارى.

وشددت المحافظ فى مستهل الاجتماع على الإرتقاء بمستوى النظافة العامة بشوارع المدن والقرى ورفع تجمعات القمامة أولا بأول والالتزام بنقلها الى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة مؤكدة على تحصيل رسوم النظافة والمتأخرات ورفع كفاءة الطرق وكذلك الالتزام بتنفيذ كافة الأعمال المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى ورفع كافة صور الإشغالات والمخالفات والتعديات على الطريق العام.

ووجهت محافظ دمياط بالتواجد المستمر بالشارع للتأكد من تنفيذ كافة الأعمال على الوجه الأكمل والتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والرى لتطهير الترع والمصارف ورفع ناتج التطهير حفاظا على البيئة وصحة المواطنين كما أكدت أيضًا على أهمية حث المواطنين وتوعيتهم بسرعة تقديم المستندات المطلوبة للتصالح فى بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية قبل انتهاء المهلة المحددة قانونا خلال ستة أشهر والتى بدأت منذ يوليو الماضى. 

وأكدت الدكتورة منال عوض أنه سيتم تقييم سكرتيرى ونائبى رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ورؤساء الوحدات القروية والأحياء بصفة دورية وفقًا للأعمال التى تتم بالأماكن التى تقع تحت مسئوليتهم مضيفة أنه سيتم إتخاذ إجراءات صارمة لمن يثبت تراخيه فى أداء مهام عمله.
"تعليم دمياط" يحصد مركزين في مسابقة "ابدع ابتكر"
"تعليم دمياط" يحصد مركزين في مسابقة "ابدع ابتكر"
"تعليم دمياط" يحصد مركزين في مسابقة "ابدع ابتكر"
"تعليم دمياط" يحصد مركزين في مسابقة "ابدع ابتكر"
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