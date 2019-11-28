نائب محافظ الغربية يكشف لـ"الفجر" حقيقة إزالة السور الحديد بطنطا

نفى الدكتور أحمد عطا نائب محافظ الغربية، ما تم تداوله على صفحات الفيس بوك، بشأن إزالة السور الحديد بشارع الجيش بطنطا.





حيث تناقلت عدد من الصفحات أن نائب محافظ الغربية قد أكد على عدم إزالة السور الحديد، بعد شكاوى العديد من المواطنين.





وكشف " عطا " فى تصريح خاص ل " الفجر "، أنه جارى دراسة السور الحديد بشارع الجيش بطنطا ولم يقول انة سيتم الإبقاء علية أو إزالتها.



