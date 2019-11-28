Advertisements
Advertisements
Advertisements

الإفتاء توضح حكم الحصول على سيارة المعاقين بشكل غير قانوني

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:14 م
Advertisements
بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
Advertisements
وجه شخص سؤالا، إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، ما حكم الدين في بيع جوابات السيارات المخصصة للمعاقين للغير؟".

ومن ناحيته، أوضح الشيخ عويضة عثمان، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء عبر البث المباشر على موقع "الفيسبوك"، اليوم الخميس، أنه لا يجوز أبدا بيع سيارة المعاق لشخص سليم، حيث أنها أولا يكون عليها حظر بيع، فضلا على أن الدولة تتكلف جمارك وغيره من الأمور لتحصل على تلك السيارة.

وأضاف عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء، أن سيارة المعاقين هى إعانة من الدولة للشخص الضعيف، وإذا كان لا يحتاجها فعليه ألا يقدم على شراؤها، ويتركها لشخص يحتاجها، معقبا: "ربنا اعفانا من المرض فلا يجب أن نأخذ شيىء لا نستحقه".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

الإفتاء أخبار مصر

أخبار تهمك

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 17 ساعة

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 17 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 17 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 15 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 19 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 18 ساعة

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 18 ساعة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ حوالي 18 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ يوم

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 17 ساعة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 8 ساعات

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

هل العنوسة أفضل أم الزواج برجل في سن الأب؟.. أمين الفتوى يجيب

"الإفتاء" توضح حكم العمل في الفنادق: مش كل اللي فيها محرم

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

09:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status