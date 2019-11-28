الإفتاء توضح حكم الحصول على سيارة المعاقين بشكل غير قانوني

وجه شخص سؤالا، إلى الصفحة الرسمية لدار الإفتاء، ما حكم الدين في بيع جوابات السيارات المخصصة للمعاقين للغير؟".





ومن ناحيته، أوضح الشيخ عويضة عثمان، عضو لجنة الفتوى بدار الإفتاء عبر البث المباشر على موقع "الفيسبوك"، اليوم الخميس، أنه لا يجوز أبدا بيع سيارة المعاق لشخص سليم، حيث أنها أولا يكون عليها حظر بيع، فضلا على أن الدولة تتكلف جمارك وغيره من الأمور لتحصل على تلك السيارة.



