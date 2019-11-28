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بـ"أدوات الحفر".. سقوط 3 عمال حال تنقيبهم عن الآثار بعابدين

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:13 م
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بوابة الفجر
هبة عبد الحفيظ
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وردت معلومات لضباط وحدة مباحث قسم شرطة عابدين مفادها قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل محل كائن بالعقار رقم حارة السقايين، دائرة القسم.

وانتقل ضباط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقة وتمكن من ضبطهم وتبين أنهم كل من "و.ا.م.ا" 38 سنة، عامل دوكو سيارات ومقيم 41 حارة السقايين، دائرة القسم وله محل إقامه أخر أوسيم جيزة، والسابق اتهامه فى القضية رقم 11114 لسنة 2016م عابدين " تنقيب عن آثار "خ.ح.ف" 54 سنة، عامل ومقيم شارع محمد مختار ـ دائرة قسم شرطة مصر القديمة والسابق اتهامه فى القضية رقم7783 لسنة 1995م مصر القديمة، " مشاجرة، "ح.ا.م" 57 سنة، عامل ومقيم شارع الناصرية ـ دائرة قسم شرطة السيدة زينب، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المحل ملك الاول، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 × 2 متر بعمق 5 متر، وأدوات تنقيب على النحو التالي "شنيور كهربائي، خرطوم لسحب المياه، عتله حديدية 2 كوريك، فأس حديدية، مطرقة حديدية، أزمة حديدية.

وبمواجهتهم بالمعلومات وما أسفر عنه الضبط اعترفوا بقيامهم بأعمال الحفر بقصد التنقيب عـن الآثار، وجار تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة لتولي التحقيقات.
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