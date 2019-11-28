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"مسجل خطر".. حبس "ديلر إمبابة" لاتجاره في الحشيش 4 أيام

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:10 م
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بوابة الفجر
إيريني صفوت
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أمرت النيابة العامة، بشمال الجيزة، حبس عاطل لحيازته على 6 فرش حشيش بإمبابة، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طلبت التحريات.

وكشفت التحقيقات، أن عاطل ويدعى "هشام" يتاجر في مخدر الحشيش وسابق اتهامه في قضايا مخدرات، وكان يتواصل مع عملائه عن طريق الهاتف المحمول، وكان يستخدم ميزان حساس في تعبئه المخدر لترويجها على عملائه بالمنطقة، فيما طلبت النيابة ارسال المضبوطات للمعمل الكيميائي.

وكانت وردت معلومات لضباط مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد اتجار " هشام.م " بالمواد المخدرة وهو عاطل سابق اتهامه في 3 قضايا مخدرات ومشاجرة وسلاح أبيض.

وبإعداد كمين للمتهم، تمكن رجال المباحث بإشراف المقدم محمد ربيع رئيس مباحث قسم شرطة إمبابة من القبض عليه، وبحوزته 6 فرش حشيش، بلغ وزنها 600 جرام، وميزان حساس، وهاتف محمول،ومبلغ 16700 جنيه، حرر محضر بالواقعة، وتم إحالة المتهم إلى النيابة للتحقيق.
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