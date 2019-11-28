شرط جزائي خيالي في عقد نجم ريال مدريد

يعيش متوسط الميدان الأوروجواياني الشاب، ونجم نادي ريال مدريد فيديريكو فالفيردي حالة من التألق مع نادي ريال مدريد.





وذكرت تقارير صحفية أن نادي ريال مدريد يعمل على تمديد تعاقد اللاعب، للحفاظ عليه في صفوف الفريق لأطول فترة ممكنة.





وذكرت صحيفة ماركا الإسبانية، أن فالفيردي مدد تعاقده مع النادي الملكي، حتى نهاية موسم 2021.





كما أضافت الصحيفة أن ريال مدريد وضع شرطاً جزائيا تعجيزياً في عقد اللاعب، يبلغ قيمته 750 مليون يورو، لقطع الطريق على أي فريق يحاول ضمه.





يبلغ فالفيردي من العمر 21 عاماً، ومنذ لعبه بإنتظام هذا الموسم، تألق بشدة مع المدير الفني للفريق زين الدين زيدان.





وأصبح فالفيردي أهم عنصر في وسط ملعب ريال مدريد حالياً، بعد أن إفتك مكاناً أساسياً من الثنائي توني كروس ولوكا مودريتش.





وقد يؤدي تألق فالفيردي لصرف نظر الريال عن إستقدام صفقة جديدة في وسط الميدان، حيث كانت تدور الترشيحات حول نجم مانشستر يونايتد بول بوجبا.





يذكر أن نادي ريال مدريد ضمن تأهله لدور الـ 16 من بطولة دوري أبطال أوروبا، رغم تعادله مع ضيفه باريس سان جيرمان بهدفين لكل منهما، في الجولة الخامسة للمجموعة الأولى، والتي أقيمت بملعب سانتياجو بيرنابيو.







