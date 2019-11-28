نائب محافظ المنوفية: تمكين الشباب يجنب مصر أي فراغ مستقبلي في القيادات



وأشار "موسى"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن 60% من المصريين من الشباب، حيث يعتبر الشباب هم الأقدر على التواصل مع الشباب، مضيفا أن تقليد الشباب في مناصب نواب المحافظين هى سابقة لم تشهدها مصر.



وأضاف أن الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعه مع المحافظين الجدد وجههم بسرعة العمل على تنمية الموارد، وبشكل سليم، وطالبهم بالعمل بروح فريق العمل لتعظيم الموارد.



قال محمد موسى، نائب محافظ المنوفية، إن تعيين الشباب في عدد من المناصب يساهم في خلق كوادر جديدة، ويساهم في تجنب حدوث فراغ مستقبلي في القيادات، فضلا على أن تجربة تعيين الشباب حققت نجاح في السابق مما ساهم في زيادة نسبة الشباب في حركة المحافظين الجديدة.