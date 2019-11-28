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تويتر تتوقف عن خطة حذف الحسابات غير النشطة مؤقتًا

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:07 م
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تويتر
تويتر
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اعلنت شركة تويتر أمس الأربعاء، عن خطتها لإزالة حسابات المستخدمين الذين لم يقوموا بتسجيل الدخول لأكثر من ستة أشهر، حيث إنه كان من المقرر إزالة هذه الحسابات الغير نشطة إذا لم تقم بتسجيل الدخول قبل يوم 11 ديسمبر، ولكن في تحديث جديد، قالت الشركة إنها ستؤجل تنفيذ تلك الخطة حتى تجد طريقة لإحياء ذكرى المستخدمين الذين ماتوا

وقال حساب Twitter Support في تغريدة "سمعنا عن تأثير ذلك على حسابات المتوفين، لن نقوم بإزالة أي حسابات غير نشطة حتى نجد طريقة جديدة لإحياء ذكرى المستخدمين الذين ماتوا."

قال أحد ممثلي الشركة يوم الثلاثاء إن شركة تيوتر بدأت بالتواصل مع المستخدمين الذين لم يقوموا بتسجيل الدخول إلى الموقع منذ أكثر من ستة أشهر وإبلاغهم بإزالة الحساب المحتملة، ووفقًا للبريد الإلكتروني "كجزء من التزامنا بخدمة المحادثة العامة، نعمل على تنظيف الحسابات غير النشطة لتقديم معلومات أكثر دقة ومصداقية يمكن للناس الوثوق بها عبر تويتر". "جزء من هذا الجهد هو تشجيع الناس على تسجيل الدخول واستخدام تويتر، كما هو مذكور في سياسة الحسابات غير النشطة لدينا."

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