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تأجيل محاكمة محاسب بشركة "ليوني وايرنج سيستمز" بتهمة الاختلاس لـ15 ديسمبر

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:21 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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أجلت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، محاكمة محاسب بشركة "ليوني وايرنج سيستمز"، لاتهامه باختلاس مبالغ مالية من جهة عمله، لجلسة 15 ديسمبر لتقديم مستندات.

وأسندت النيابة للمتهم "عبد الفتاح.م"، موظف بإحدى شركات المساهمة، مدير المحاسبة بشركة "ليوني وايرنج سيستمز"، تهمة اختلاس المبلغ المالي المبين مقدارا بالأوراق 601740 " ستمائة وواحد ألف وسبعمائة وأربعون يورو، و170000 " مائة وسبعون ألف دولار"، والمملوكة لجهة عمله والذي وجد في حيازته بسبب وظيفته علي النحو المبين بالتحقيقات.
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