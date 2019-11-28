خلال لقاء مع السيسي.. رئيس المجر يكشف مفاجأة عن الوفد المرافق له

تقدم الرئيس المجري يانوش أدير، بالشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي، على دعوته الكريمة لمصر.





وأكد الرئيس المجري، أنه ضمن الوفد المرافق له مسئولين لأول مرة يزورون مصر، مضيفًا: ومن لديه بعض التاريخ يشعر بعراقة تاريخ مصر، وقد استمتعنا بهذه الأجواء.





وقال إن هذا ثالث لقاء بينه وبين الرئيس السيسي، خلال سنتين ونصف، مؤكداً أن منذ 13 عاما لم يزر رئيس مجري مصر، مشدداً على أنه لا يمكن مواجهة الإرهاب من دون مصر.