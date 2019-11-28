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المشدد 3 سنوات لعامل باستديو تصوير زور أوراق رسمية خاصة بمستشفيات "الصحة"

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:16 م
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بوابة الفجر
مـروة هيـكل
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قضت محكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس بمعاقبة المتهم "م.أ" عامل باستديو تصوير بالسجن المشدد 3 سنوات، لاتهامه بتزوير محررات رسمية خاصة ببعض المستشفيات ووزارة الصحة.

صدر الحكم برئاسة المستشار حمادة محمد شكري، وعضوية المستشارين ناصر بربري، وأمانة سر ياسر عبد العاطي وعبد المسيح فل.

وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة جنوب القاهرة الكلية، أن المتهم "محمد.أ"، عامل باستديو تصوير، ليس من أرباب الوظائف العمومية، ارتكب تزويرا في محررات رسمية والمنسوب صدروها لجهات رسمية هي " مستشفي الدمرداش، ومستشفيات جامعة القاهرة، ومستشفي القصر العيني التعليمي الجديد- إدارة العيادات الخارجية،و الهيئة العامة للتأمين الصحي –فرع القاهرة -،و الهيئة القومية للبريد – مكتب رئيس مجلس الادارة الهيئة الوطنية للانتخابات، ووزارة الصحة والسكان "، وذلك بأن قام باصطناع تلك المحررات علي غرار المحررات الصحيحة، وبصمها بالأختام المقلدة فصبغت عليها صفة الرسمية علي خلاف الحقيقة.

وأضاف أمر الإحالة قيام المتهم بتقليد أختام جهات حكومية وموظفي الحكومة " مستشفي الدمرداش، وكلية الطب جامعة القاهرة، ومستشفيات جامعة القاهرة – شئون الأفراد، ومستشفي القصر العيني، والهيئة القومية للبريد، ورئيس مجلس إدارة الهيئة القومية للبريد، ومصلحة الشهر العقاري والتوثيق "، بأن قام بتقليد باصطناع تلك الأختام علي غرار الأختام الصحيحة، واستعملهم لبصم المحررات المزوره مع علمه بتقليدها.
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