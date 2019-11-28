دجلة يرفض رحيل تاكيس جونياس

رفض مجلس إدارة نادي وادي دجله برئاسة ماجد سامي، فكرة رحيل اليوناني تاكيس جونياس المدير الفني من منصبه، قبل نهاية الموسم الجاري على خلفية إهتزاز النتائج منذ بداية الموسم.



وتمسك مجلس الإدارة بالإجماع على بقاء المدير الفني، مؤكدًا ثقته في قدرات تاكيس، حيث عقد نديم سامي نجل رئيس النادي جلسة مع المدير الفني، نقل خلالها قرار مجلس الإدارة.



على جانب آخر قرر مجلس إدارة نادي دجلة، إيقاف مستحقات لاعبيه حتى تتحسن النتائج والخروج من المأذق الحرج الذي يعيشه الغزلان الصفراء في جدول ترتيب الدوري العام.



وكان نادي دجلة، تلقى هزيمة مفاجئة من إف سي مصر بهدف دون رد، ضمن منافسات الجولة السادسة، من مباريات الدوري المصري الممتاز.



وبات وادي دجلة، في المركز الأخير برصيد 3 نقاط فقط من 6 مباريات، وأصبح مُهدد بشكل رسمي للهبوط إلى مسابقة القسم الثاني.