"مياه المنيا" تنظم جولة ميدانية لطلاب مدرسة الإنجيلية بالمنيا (صور)



وأضاف الشهاوى أن الهدف من الزيارة تعريف الطلاب بالمراحل المختلفة لإنتاج المياه حيث يتم عمل زيارة لأحواض المياه والمعمل الخاص بالمحطة.



ويبلغ عدد طالبات هذه المدرسة ٧٥٩ طالبة حيث تم إرسال مجموعة من الطلبة لزيارة المحطة وشرح ما تعلموه لزملائهم بالمدرسة.

صرح المهندس ياسر الشهاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بالمنيا، بأنه بناء على التوجهات العامة للدولة وتكليفات المهندس ممدوح رسلان رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة بالاهتمام بالتوعية الطلابية نظمت إدارة التوعية بالشركة جولة ميدانية لطلاب مدرسة الإنجيلية الإعدادية بنات بالمنيا حيث تمت زيارة محطة أرض سلطان المرشحة والتى تبلغ طاقتها الإنتاجية ٢٧٠ لتر ثانية.