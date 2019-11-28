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تقييم نجوم برشلونة ضد بوروسيا دورتموند

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 02:11 م
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برشلونة
برشلونة
علي نبوي
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انتزع برشلونة بطاقة العبور لدور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا، في صدارة المجموعة عقب فوزه أمس على بوروسيا دورتموند الألماني بثلاثة أهداف مقابل هدف.

وحقق برشلونة فوزًا ثمينًا مساء أمس الأربعاء على ملعب "كامب نو" في الجولة الخامسة من دوري المجموعات لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وقيمت الصحافة الإسبانية أداء لاعبي الفريق الكتالوني في مباراة الأمس، بعد الثلاثية التي قادتهم للدور المقبل.

واحتل النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي المركز الأول في تقييم لاعبي الفريق الكتالوني حسبما نشرته التقارير الصحفية في إسبانيا بنسبة 9 درجات.

فيما جاء لويس سواريز والحارس الألماني تير شتيجين في المركز الثاني بـ8 درجات بينما جاء أومتيتي وبوسكيتس وراكيتيتش وجريزمان في المركز الثالث بالتقييم بـ7 درجات.
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