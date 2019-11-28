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جامعة بنها تهنئ الدكتور سمير حماد لتعيينه نائبا لمحافظ القليوبية

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:10 م
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الدكتور سمير حماد
الدكتور سمير حماد
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قدم الدكتور جمال السعيد، رئيس جامعة بنها، والدكتور حسين المغربي، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وأسرة جامعة بنها، التهنئة للدكتور سمير حماد، المدرس بقسم الهندسة المعمارية كلية الهندسة ببنها على ثقة القيادة السياسية، وتعيينه نائبا لمحافظ القليوبية، ضمن حركة المحافظين الجدد ونوابهم متمنين له دوام التوفيق والنجاح في مهام منصبه الجديد.

يذكر أن الدكتور سمير حماد، أحد شباب البرنامج الرئاسي، الذين أثبتوا للجميع أنهم على قدر المسئولية حيث تم اختياره وزيرا للإسكان بنموذج محاكاة الدولة المصرية، خلال فعاليات المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي عقد بالعاصمة الإدارية تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي.
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