"بيطري" القليوبية: تحصين 15 ألف حيوان ضد الحمى القلاعية

شاركت مديرية الطب البيطري بالقليوبية، في فعاليات الحملة القومية الثالثة لتحصين الماشية ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع والتي انطلقت من يوم 23 نوفمبر الجاري، وتستمر لمدة شهر والمستهدف من التحصين 167 ألف رأس تقريبا من الأبقار والجاموس، بهدف التغطية المناعية للحيوانات وطبقا للخطة الاستراتيجية للهيئة العامة للخدمات البيطرية للقضاء على المرض.



وقالت الدكتورة أمل العسيلي، وكيل الوزارة للطب البيطري بالقليوبية، في بيان لها اليوم، إن الهيئة العامة للخدمات البيطرية استعدت للحملة بتجهيز اللقاحات وتوفيرها ومستلزمات الأمن الحيوي من ملابس وقائية وتوفير السنون الخاصة بالتحصين وجميع المستلزمات الخاصة بالحملة متوافرة بمديرية الطب البيطري بالقليوبية، حيث جرى تحصين نحو 15 ألف حيوان حتى الآن.



وأشارت "العسيلي"، أنه في إطار الحفاظ على سلامة المواطنين تتابع المديرية مزارع الدواجن على مستوى المحافظة وسحب العينات قبل البيع للتأكد من خلوها من مرض أنفلونزا الطيور، أما فيما يتعلق بالمتابعة في أسواق الطيور على مستوى المحافظة، كما أكدت العسيلي أنه جرى سحب عينات بالتعاون مع الهيئة العامة للخدمات البيطرية للتأكد من سلامة الطيور المعروضة.



وأوضحت "العسيلي"، إلى أنه سيجري خلال الفترة القليلة المقبلة تنظيم قوافل بيطرية بالتعاون مع جامعة بنها طبقا للبروتوكول المبرم بين الجامعة والمديرية وذلك لتقديم الخدمات البيطرية بجميع قرى المحافظة الأكثر احتياجا، وكذا يتم تنفيذ قوافل بيطرية في عدد من القرى وذلك بالتعاون مع معهد بحوث تناسليات الهرم في الفترة من 30 11 2019 وحتى 5 12 2019، مضيفة أنه جرى عمل 35 قافلة من بداية العام الحالي وحتى الآن تم خلالها علاج نحو 42 ألف حيوان.



وأضافت "العسيلي"، أنه في إطار التأكد من سلامة المعروض من اللحوم ومصنعاتها ومتابعة الأسواق للحفاظ على سلامة المواطنين فقد جرى خلال شهر نوفمبر تنفيذ 17 حملة تفتيش بالتعاون مع الجهات المعنية "مباحث التموين – مديرية التموين – مديرية الصحة – الوحدات المحلية"، وتم تحرير 50 محضر وبلغت جملة المضبوطات 203 أطنان و275 كيلو ما بين ذبح خارج المجازر المرخصة وبين المعروض والمخزون بالثلاجات ومصنعات اللحوم.