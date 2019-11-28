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محافظ الجيزة يقطع جولته لتوفير سيارات سرفيس ويسحب التراخيص من المخالفين

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:09 م
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بوابة الفجر
إسماعيل منطاوي
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شهد شارع الإمام الغزالي بإمبابة بحي شمال إجراء رادع من اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، حيث قطع المحافظ جولتة فور تلاحظة وقوف أعداد كبيرة من المواطنين بموقف السرفيس الموجود بالشارع لرفض السائقين بالموقف ركوب المواطنين لخط رمسيس لرغبتهم فى تقطيع المسافة لتحقيق مكاسب مادية أكبر.

وألزم محافظ الجيزة السائقين بموقف الإمام الغزالي بإمبابة بنقل المواطنين إلي خط رمسيس مع الإلتزام بالتعريفة المحددة، كما قرر المحافظ سحب تراخيص كافة السائقين الغير ملتزمين بخطوط السير والممتنعين عن نقل المواطنين.

ولم ينتهى الأمر عند هذا الحد بل قام محافظ الجيزة بتجميع بيانات بعض الركاب وأرقام اللوحات المعدنية لسيارات السرفيس للتأكد من التزام السائقين بخط السير وعدم ترك السائق للمواطنين في نهر الطريق وذلك حرصاً من المحافظ على التأكد من إيصال سائقي السرفيس للمواطنين لخطوط سيرهم.

كما وجه محافظ الجيزة رئيس جهاز السرفيس بتدعيم الموقف بسيارات إضافية والتأكيد علي السائقين إما الالتزام بالتعريفة المحددة أو سحب التراخيص كما وجه بالاعلان عن التعريفة وخط السير في مكان واضح للمواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال السائقين الغير ملتزمين.

وأكد تكثيف الحملات على المواقف والمتابعة المستمرة لها خاصة الأماكن التي تشهد كثافات سكانية عالية والخطوط الرئيسية وعدم السماح بالتلاعب بقوت المواطنين مع تكثيف الحملات فى الفترات الصباحية اثناء نزول المواطنين لأعمالهم.

وناشد المحافظ المواطنين بالتعاون مع المحافظة والإبلاغ الفوري عن السائقين الغير ملتزمين بالتعريفة المحددة وخط السير وذلك للحد من جشع بعض السائقين الغير ملتزمين ولتحقيق الإنضباط بالشارع.
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