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نائبة محافظ القليوبية: المناخ في مصر مهيأ ليثبت الشباب أنفسهم

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:09 م
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بوابة الفجر
هدى عبدالرازق
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قال الدكتور سمير حماد، نائب محافظ القليوبية، إن تعيين 23 نائب من الشباب في حركة المحافظين الجديدة، هى أكبر دليل على أن تمكين الشباب في مصر أصبح حقيقة وواقع لا يقبل الشك.

وأشار "حماد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أن نجاح الـ 12 نائب للمحافظين من الشباب في الحركة الماضية كان هو الشرارة التي شجعت الدولة على تعيين المزيد من الشباب، مؤكدا أن نجاحهم سيساهم في زيادة عدد الشباب بشكل أكبر المرة القادمة.

وأكد أن المناخ في مصر مهيأ أن يثبت الشباب أنفسهم، موضحًا أن الرئيس السيسي وجه أن يكون العمل الميداني، معقبا: "مش هقعد في المكتب استنى التقرير، وهنزل بنفسي، والمكتب مفتوح لكل أهالي القليوبية"، مؤكدا أن الشباب لهم رؤية مختلفة وأفكار ابداعية.
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