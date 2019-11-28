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البابا تواضروس: صوم الميلاد يأتي لننهي به سنة ونفتح جديدة لكي يراجع الإنسان مبادئه

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:07 م
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بوابة الفجر
ماريان عيد
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قال قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، خلال عظته الاسبوعية مساء امس من الكاتدرائية بالعباسية، إن الشعب الأرثوذكسي يبدأ صوم الميلاد ويستعد له من أخر أحدين في شهر هاتور، موضحا انه مرتبط بالتاريخ القبطي والخبرة التي نأخذها في الصوم حتى نراجع مبادئنا الروحية وهي الآية التي تقول"من له أذنان للسمع فليسمع " هل أذناك تسمع والمبادئ التي تعيش بها صحيحة؟. 

وأضاف قداسته في العظة التي ترأسها بكنيسة السيدة العذراء والقديس الأنبا رويس بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية،:" صوم الميلاد يأتي لننهي به سنة ونفتح سنة ميلادية جديدة لكي يراجع الإنسان مبادئه والمبادئ هي الشيء الذي نبدأ منه لهذا بدأت بقراءة العظة على الجبل." موضحا:" لأنها الخلاصة الروحية هذا الصوم من أجل أن يراجع الإنسان مبادئه وما في قلبه وحياته."

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