الطالع الفلكى الخَمِيس 28/11/2019..أهل الخِير!

*القمر فى الرّبع الأوّل ، القمر فى القوس ، ويدخل الجدى فى الثانية و 32 دقيقة ظهراً بتوقيت القاهرة.

**فلكياً/هندياً: القمر فى العقرب ، ويدخل القوس فى الرابعة و 3 دقائق فجراً بتوقيت القاهرة.

**غربيّاً: "الشّمس" فى برج القوس من 22 نوفمبر - 22 ديسمبر.

**هنديّاً: "الشّمس" فى برج العقرب من 16 نوفمبر - 16 ديسمبر.

**عَرَبِيّاً: "الشمس" فى منزلة الزَّبَانَا من 24 نوفمبر - 4 ديسمبر.





اليوم 19 هاتُور قبطى ، 28 تِشْرين ثَانِ رُومى، غُرَّة رَبيعٍ الثّانى ،مُمتزج ، الإبحار فى النّيل اليوم مكروهٌ فى ثقافة قدماء المصريين.





قال الحكيم المصرى: -جَبَرْت خاطرطفل يتيم ،الحَسَنة بعشرة أمثالها يَامُصطَفَى. (محمُود فرج من فيلم الفانوس السحرى-1960)





*القمر فى الجدى "غربيّاً"

مُلاحظة: يشدّد الكاتب على أن صفات الأبراج سواءً سَيّئةً أو فاضلة ليست بالضرورة موجودة لكل قارئ حيث تتصارع صفات الخير والشر كلاهُمَا على الدّوام بداخلنا ولايزال الإنسان هو المسئول عن تصرفاته ومصيره وليست الكواكب والأفلاك هى من تحدد له تصرفاته ولانزال نمتلك الإرادة الحُرّة التى تجعلنا نُحَاسَبْ يوم القيامة "مُخيّرين" وإلا لأنتفت الحكمة من الثواب والعقاب.





*شهر رَبيعٍ الثّانى

رابع أشهر السّنة العربيّة القمريّة بعد مُحرّم وصَفَر وربيعٍ الأوّل ،عرفته عرب ثمود بإسم مُلزِمْ ، بينما عرفه قدماء العرب بإسم وَبْصَانْ لوبيص/بريق ولَمَعَان السّلاح فيه أثناء المعارك ، أو صوّان ، فى الحضارة السّبئيّة سَبَأ اليَمَن فهو ذُو حُجّتان.





*اليوم بمشيئة الله تَعَالى

تحلّ ذكرى ميلاد الفنّانة مها أبوعوف فكل عام وهى بألف خير، هذه هى الأسماء المُساوية للقِيَم الحسابيّة لإسم مها أبوعوف مع التنبيه أنها لاتعبّر عن صفات تتواجد فيها بالضرورة لكنها نتيجة لعمليّات حسابيّة رياضيّة لا أكثر.

(سيّدة راقِيَة)،(ديانا رُوسّ)،(الأخ الأكبر)،(مايكل أنجلو)،(يَدٌ خفيّة بالإحسان)، (لبن وعسل)،(أغنية العام)،(مُوسيقار)،(سَخَاءٌ وكَرَم)





*إخترت لك من قناة يُوتيُوب

مجموعة من أغانى فرقة الفور إم وهى خفيفة على الأذن تُنعش ذاكرتك بأغانى الفن الجميل.

1-ليلة العيد إشتقنالك - فرقة الفور إم

2-خايف يتجوز بدري - فرقة الفور إم

3-الفور ام دبدوبة التخينة من حفل العراق فندق الرشيد

4-الفور ام و عزت ابو عوف مغنواتي

5-يا تليفزيون يا׃ عزت أبو عوف والفور إم – رمسيس

6-الليلة الكبيرة عزت ابو عوف والفور ام مع سمير صبرى





*إلى الطّوالع اليوميّة..





برج الحمل: بؤرة الكون ولاداعى للتقليل من شأن الآخرين مهما صغر دورهم ، حتى النملة لها دورٌ فى الحياة فلا تُسَفّه من مهارات غيرك.





برج الثور: لاتقد سيارتك أو تنغمس فى مهمّة عمل ثقيلة إن لم تكن قد نلت كفايتك من النوم ، وإلا فتمسّك بأعمالك الروتينية فقط وأجل مايُمكنك تأجيله.





برج الجوزاء: قد تتكلم بأسلوب لاتجد فيه أى خطأ لكنّه قد يحتوى على قدر من الخشونة،إنتَقِ ألفاظك أمام من هم أقل منك فى المستوى الإجتماعى أو الثروة.





برج السّرطان: نسيان الماضى وعدم البكاء على اللبن المسكوب أفضل مايُمكن عمله فما فات قد فات،إلتفاتك للخلف يجعلك تقع على وجهك فانظر للأمام بتفاؤل.





برج الأسد: بعض الأشخاص يمرضون إن ركنو للمكوث فى المنزل وأنت منهم ، وهذا مفيد لحمايتك من الأمراض والديون ،هذا يعنى تطبيقك لمقولة الحَرَكَة بَرَكَة.





برج العذراء : لا تجبر نفسك على التقدم فى علاقة رومانسيّة لاتشعر معها بالرّضا، حدّد ماتريده لنفسك لتوفر على نفسك وغيرك الوقت والجهد ، والمال.





برج الميزان: وُضعت التقاليد والقوانين للمنفعة العامّة ، لذا لاتحاول خرق القوانين أو التقاليد أو التحايل عليها وتمسّك بها لمصلحتك قبل مصلحة غيرك.





برج العقرب: البداية الصحيحة تعنى إنهاء نصف الطريق ، هذا يعنى أن تُدقّق فى صغائرالأمور بعملك مهما بدت تافهة فمنها يأتى الفشل، لتوفر الوقت والجهد.





برج القوس: فى العمل فالخط المُستقيم والإبتعاد عن الفهلوة أوالمراوغة هو الأسلوب الأفضل لحمايتك من زُملاء سيّئى النيّة،إمشىِ عِدِلْ يِحْتَار عَدوّكْ فِيك.





برج الجدى: تمسّك ببرود أعصابك أمام السّوقة والدّهمَاء ، مُقابلة الحمقى واردة لكن ليس وارداً أن تتعامل بغضب مع كل مُستفزّ.





برج الدّلو: لا تستلم أعمال جديدة قبل أن تنهى ما بيدك بكفاءة و إتقان ، أنجز القليل لكن أنجزه بإتقان.





برج الحوت: المثل الإنجليزى يقول عندما تبدأ الأمور فى الضّيق،تبدأ بالتوازى فى الإنفراج ، أوعربيّاً، ضاقت فلما إستحكمت حلقاتها ،فُرِجَتْ وكنت أظنّها لاتفرجُ.



