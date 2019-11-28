أسوان تبهر الجمهور الإيطالي في افتتاح الموسم الثقافي للأكاديمية المصرية للفنون بروما

أطلقت وزارة الثقافة فعاليات الموسم الجديد للأكاديمية المصرية للفنون بروما، والذي يحمل عنوان "مصر وايطاليا حوارات من الفن والابداع" واستهل بالاحتفال باختيار أسوان عاصمة للشباب الافريقي والذي يأتي في اطار رئاسة مصر للإتحاد الافريقي.









جاء ذلك بحضور هشام بدر سفير مصر فى ايطاليا والسفيرة ايناس مكاوي والدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والمشرف علي النشاط الثقافي والفني بالاكاديمية وعدد من سفراء الدول العربية والافريقية والاوروبية بايطاليا حيث بدأت الاحتفالية بافتتاح معرض للفن التشكيلي يحمل عنوان رسائل من الجنوب تحت اشراف القومسير العام الدكتور اشرف رضا ويضم 32 عمل لـ 20 مبدع من مختلف الاجيال تتنوع بين التصوير والجرافيك والفوتوغرافيا والمناظر الطبيعية والفنون التجريدية برؤيه تعكس المعالم والبيئة في مدينة اسوان والنوبة.





بالاضافة الي مجموعة صور فوتوغرافية تجسد الحياه التقليدية في جنوب مصر ثم القي هشام بدر سفير مصر في ايطاليا كلمة تناول خلالها الدور الفعال لوزارة الثقافة من خلال الاكاديمية المصرية للفنون بروما كأحد اذرع الدبلوماسية الثقافيه والقوي الناعمة المصريه لافتا الي الدور المؤثر للفنون في الترويج للمشروعات الكبري ، مشيرا الي تميز محافظة اسوان وتمتعها بطابع متفرد ووصفها ببوابة مصر لافريقيا خاصة بعد اختيارها عاصمة للشباب الافريقي ، واوضح ان مصر تتبنى شباب القارة السمراء باعتبارهم ركائز المستقبل، واضاف ان اسوان تستضيف العديد من المؤتمرات والملتقيات العالمية خلال الفترة القادمة .