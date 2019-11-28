Advertisements
Advertisements
Advertisements

أسوان تبهر الجمهور الإيطالي في افتتاح الموسم الثقافي للأكاديمية المصرية للفنون بروما

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 12:56 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمود حنفي
Advertisements
أطلقت وزارة الثقافة فعاليات الموسم الجديد للأكاديمية المصرية للفنون بروما، والذي يحمل عنوان "مصر وايطاليا حوارات من الفن والابداع" واستهل بالاحتفال باختيار أسوان عاصمة للشباب الافريقي والذي يأتي في اطار رئاسة مصر للإتحاد الافريقي.


جاء ذلك بحضور هشام بدر سفير مصر فى ايطاليا والسفيرة ايناس مكاوي والدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والمشرف علي النشاط الثقافي والفني بالاكاديمية وعدد من سفراء الدول العربية والافريقية والاوروبية بايطاليا حيث بدأت الاحتفالية بافتتاح معرض للفن التشكيلي يحمل عنوان رسائل من الجنوب تحت اشراف القومسير العام الدكتور اشرف رضا ويضم 32 عمل لـ 20 مبدع من مختلف الاجيال تتنوع بين التصوير والجرافيك والفوتوغرافيا والمناظر الطبيعية والفنون التجريدية برؤيه تعكس المعالم والبيئة في مدينة اسوان والنوبة.

 بالاضافة الي مجموعة صور فوتوغرافية تجسد الحياه التقليدية في جنوب مصر ثم القي هشام بدر سفير مصر في ايطاليا كلمة تناول خلالها الدور الفعال لوزارة الثقافة من خلال الاكاديمية المصرية للفنون بروما كأحد اذرع الدبلوماسية الثقافيه والقوي الناعمة المصريه لافتا الي الدور المؤثر للفنون في الترويج للمشروعات الكبري ، مشيرا الي تميز محافظة اسوان وتمتعها بطابع متفرد ووصفها ببوابة مصر لافريقيا خاصة بعد اختيارها عاصمة للشباب الافريقي ، واوضح ان مصر تتبنى شباب القارة السمراء باعتبارهم ركائز المستقبل، واضاف ان اسوان تستضيف العديد من المؤتمرات والملتقيات العالمية خلال الفترة القادمة . 

من جانبها استعرضت الدكتور هبة يوسف في كلمتها اجندة الانشطة الثقافية والفنية خلال الموسم الجديد للاكاديمية في روما واشارت الي التأثيرات الفنية والحضارية المتبادلة بين مصر وايطاليا والممتده عبر التاريخ وبرهنت علي ذلك بالفن الروماني الذي يظهر في معابد مصر العليا بادفو ودندرة وفيلة كما تظهر تاثيرات الفن الاسلامي في مدينة صقلية موضحة ان تلاقي الحضارتين في الجنوب كان سببا لاختيار اسوان كايقونة في افتتاح الموسم واكدت ان الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة تولي اهتماما خاصا بالاكاديمية المصرية للفنون بروما باعتبارها جسرا ونافذة للاطلاع والتعرف علي الابداع المصري في مختلف المجالات بما يخدم لقاء الثقافات وحوار الحضارات بين البلدين.


 تلا ذلك فيلم تسجيلي يبرز أهم المعالم التاريخية والسياحية في أسوان بالاضافة الي المشروعات التنموية الحضارية الحديثة بالمدينة، واختتم الاحتفال بعرض لفرقة اسوان للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة والتي قدمت مجموعة من التابلوهات الفنية الاستعراضية تعبر عن العادات والموروث الثقافي للمدينة منها ارجيد، الالعاب الشعبية، السوق، الكف، النقرشات وسط تفاعل المئات من الجمهور الذي اصطف علي اجناب قاعة المسرح ويتوسط علم مصر الجميع علي نغمات اغنية "مصر يا غالية".
Advertisements

أخبار تهمك

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 16 ساعة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 15 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 14 ساعة

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 16 ساعة

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 7 ساعات

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 15 ساعة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ حوالي 17 ساعة

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 15 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 23 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 16 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 15 ساعة

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 17 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 13 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 16 ساعة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

09:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status