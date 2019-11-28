Advertisements
أسوان تبهر الجمهور الإيطالي في افتتاح الموسم الثقافي للأكاديمية المصرية للفنون بروما
الخميس 28/نوفمبر/2019 - 12:56 م
Advertisements
محمود حنفي
Advertisements
أطلقت وزارة الثقافة فعاليات الموسم الجديد للأكاديمية المصرية للفنون بروما، والذي يحمل عنوان "مصر وايطاليا حوارات من الفن والابداع" واستهل بالاحتفال باختيار أسوان عاصمة للشباب الافريقي والذي يأتي في اطار رئاسة مصر للإتحاد الافريقي.
جاء ذلك بحضور هشام بدر سفير مصر فى ايطاليا والسفيرة ايناس مكاوي والدكتورة هبة يوسف رئيس قطاع العلاقات الثقافية الخارجية والمشرف علي النشاط الثقافي والفني بالاكاديمية وعدد من سفراء الدول العربية والافريقية والاوروبية بايطاليا حيث بدأت الاحتفالية بافتتاح معرض للفن التشكيلي يحمل عنوان رسائل من الجنوب تحت اشراف القومسير العام الدكتور اشرف رضا ويضم 32 عمل لـ 20 مبدع من مختلف الاجيال تتنوع بين التصوير والجرافيك والفوتوغرافيا والمناظر الطبيعية والفنون التجريدية برؤيه تعكس المعالم والبيئة في مدينة اسوان والنوبة.
بالاضافة الي مجموعة صور فوتوغرافية تجسد الحياه التقليدية في جنوب مصر ثم القي هشام بدر سفير مصر في ايطاليا كلمة تناول خلالها الدور الفعال لوزارة الثقافة من خلال الاكاديمية المصرية للفنون بروما كأحد اذرع الدبلوماسية الثقافيه والقوي الناعمة المصريه لافتا الي الدور المؤثر للفنون في الترويج للمشروعات الكبري ، مشيرا الي تميز محافظة اسوان وتمتعها بطابع متفرد ووصفها ببوابة مصر لافريقيا خاصة بعد اختيارها عاصمة للشباب الافريقي ، واوضح ان مصر تتبنى شباب القارة السمراء باعتبارهم ركائز المستقبل، واضاف ان اسوان تستضيف العديد من المؤتمرات والملتقيات العالمية خلال الفترة القادمة .
من جانبها استعرضت الدكتور هبة يوسف في كلمتها اجندة الانشطة الثقافية والفنية خلال الموسم الجديد للاكاديمية في روما واشارت الي التأثيرات الفنية والحضارية المتبادلة بين مصر وايطاليا والممتده عبر التاريخ وبرهنت علي ذلك بالفن الروماني الذي يظهر في معابد مصر العليا بادفو ودندرة وفيلة كما تظهر تاثيرات الفن الاسلامي في مدينة صقلية موضحة ان تلاقي الحضارتين في الجنوب كان سببا لاختيار اسوان كايقونة في افتتاح الموسم واكدت ان الدكتورة ايناس عبد الدايم وزير الثقافة تولي اهتماما خاصا بالاكاديمية المصرية للفنون بروما باعتبارها جسرا ونافذة للاطلاع والتعرف علي الابداع المصري في مختلف المجالات بما يخدم لقاء الثقافات وحوار الحضارات بين البلدين.
تلا ذلك فيلم تسجيلي يبرز أهم المعالم التاريخية والسياحية في أسوان بالاضافة الي المشروعات التنموية الحضارية الحديثة بالمدينة، واختتم الاحتفال بعرض لفرقة اسوان للفنون الشعبية التابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة والتي قدمت مجموعة من التابلوهات الفنية الاستعراضية تعبر عن العادات والموروث الثقافي للمدينة منها ارجيد، الالعاب الشعبية، السوق، الكف، النقرشات وسط تفاعل المئات من الجمهور الذي اصطف علي اجناب قاعة المسرح ويتوسط علم مصر الجميع علي نغمات اغنية "مصر يا غالية".
Advertisements