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عقوبة تصل للحبس أو الغرامة.. قانون جديد لحظر بيع السجائر للأطفال

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:01 م
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حساسين
حساسين
إسلام شعراوي
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أعلن النائب الدكتور سعيد حساسين، عضو مجلس النواب، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب السلام الديمقراطى، اعتزامه التقدم بمشروع قانون جديد لحظر بيع السجائر وجميع أنواع التبع للأطفال حتى سن الـ18 عامًا مع حظر جلوسهم على جميع أنواع المقاهى وتقديم الشيشة إليهم.

وقال "حساسين"، إن هذا التشريع يتضمن عقوبات تصل إلى غرامة قيمتها 5 آلاف جنيه أو السجن لمدة عام لكل من يطلب من الأطفال شراء سجائر لهم أو من يبيع لهم السجائر، وتطبيق نفس العقوبة على أصحاب المقاهى والكافتيريات التى تستقبل الأطفال للجلوس بها وتقدم الشيشة لهم.
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الكلمات المفتاحية

مجلس النواب النائب سعيد حساسين

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