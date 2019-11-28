إطلاق القافلة الطبية السابعة لنادي روتاري البحر الأحمر بمنطقة سفاجا (صور)

انطلقت القافلة الطبية السابعة لنادي روتاري البحر الأحمر، والتي تستهدف الكشف وعلاج حوالي 3000 حالة من أهالي وقبائل مدينة سفاجا جنوب البحر الأحمر بالتعاون مع الدكتورة هدي مغربي رئيس مجلس مدينة سفاجا والدكتورة حنان حسن مدير مستشفى سفاجا العام.



ومن جانبه قال حسام الألفي، رئيس نادي روتاري البحر الأحمر، إن القافلة هذه المرة تضم نخبة من أكفأ الأطباء والأستشاريين القادمين خصيصا من القاهرة والمحافظات للمشاركة في خدمة أهالي سفاجا في التخصصات التالية: أسنان - نساء وتوليد - مخ وأعصاب- نفسية وعصبية - أنف وأذن وحنجرة - باطني - عظام - تحاليل كما تضم سيارة التبرع بالدم من بنك الدم يوم الجمعة.



وأضاف "الألفي" أن عمل القافلة يمتد لمدة ثلاثة أيام بدءا من اليوم الخميس الموافق 28 نوفمبر وحتي السبت 30 نوفمبر، موضحًا يقوم النادي بمتابعة الحالات وخاصة التي تحتاج تدخل جراحي.

