حبس تشكيل عصابي لتنقيبهم عن الآثار في عابدين





وانتقل الرائد علاء أبو المجد معاون المباحث ضباط بوحدة مباحث القسم وبصحبته القوة المرافقةوتمكن من ضبطهم.





وتبين أنهم كل من وأ، 38 سنة، عامل دوكو سيارات والسابق اتهامه فى القضية رقم 11114 لسنة 2016م عابدين " تنقيب عن أثار "، خ ح، 54 سنة، عامل، ح أ، 57 سنة، عامل، حال قيامهم بالتنقيب عن الآثار داخل المحل ملك الاول، وعثر بداخله على حفرة قطرها 2 × 2 متر بعمق 5 متر، وأدوات تنقيب عبارة عن شنيور كهربائي، خرطوم لسحب المياة، عتله حديدية 2 كوريك، فأس حديدية، مطرقة حديدية، أزمة حديدية، وجارى تحرير المحضر اللازم، والعرض علي النيابة العامة.

أمرت نيابة عابدين الجزئية، حبس 3 متهمين بتهمة التنقيب عن الأثار أسفل أحد العقارات، 4 أيام على ذمة التحقيقات، فيما طالبت النيابة بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.وكشفت تحقيقات النيابة عن تلقي اللواء نبيل سليم، مدير مباحث العاصمة، إخطارا من الرائد مصطفى البلتاجى رئيس وحدة مباحث قسم شرطة عابدين مفاده قيام مجموعة من الأشخاص بالتنقيب عن الآثار داخل محل كائن بالعقار بحارة السقايين.