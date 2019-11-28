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عاجل.. جاريدو يحل أزمة النجم الساحلي للثأر من الأهلي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 01:21 م
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جاريدو
جاريدو
محمد الصو
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يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة السويسري رينيه فايلر المدير الفني، لخوض مباراة من العيار الثقيل حينما يحل ضيفًا على النجم الساحلي التونسي، في دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا.

ويواجه الفريق الساحلي، عدة غيابات أبرزها صدام بن عزيزة مدافع الفريق، والي يأتي غيابه بسبب الحصول على كارت أحمر، خلال مواجهة الفريق أمام أشانتي كوتوكو الغاني، في إياب دور الـ32 من البطولة.

ويدرس الإسباني خوان كارلوس جاريدو المدير الفني للفريق التونسي، في تعديل خطة اللعب التي يعتمد عليها من أجل تعويض غياب اللاعب عن المباراة.

وأشارت بعض التقارير الصحفية التونسية اليوم، إلى استقرار جاريدو، على بديل بن عزيزة خلال مواجهة الأهلي، في دوري أبطال إفريقيا.

وأكد موقع "فوت 24 التونسي"، أن جاريدو سيقوم بالدفع بخدمات اللاعب المالي عمر كوناتي بدلًا من صدام بن عزيزة، على أن يعاونه كلًا من وجدي كشريدة وزياد بوغطاس، في خط الدفاع.

وأوضح الموقع التونسي، أن جاريدو سيطمح لتحقيق الفوز على الأهلي في رادس، بعدما حقق تعادلًا بالدوري التونسي في أولى مبارياته عقب توليه المسئولية الفنية للفريق منتصف الشهر الجاري، بعد إقالة رفيق المحمدي المدير الفني السابق بسبب سوء النتائج.

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، تدريباته مساء اليوم الخميس، على ملعب رادس الذي تقام عليه مباراة النجم الساحلي التونسي المقرر لها التاسعة مساء غدٍ الجمعة في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.

وكان الأهلي قد خاض مرانه خلال اليومين الماضيين على استاد الجامعة التونسية الذي يبعد عن مقر إقامة البعثة بنصف ساعة.

يذكر أن الأهلي يتواجد على رأس المجموعة الثانية التي تضم أندية النجم الساحلي والهلال السوداني وبلاتينيوم الزيمبابوي.

على جانب آخر حرص التونسي أنيس بوجلبان نجم المنتخب التونسي والأهلي الأسبق، على زيارة مقر بعثة الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي في تونس صباح اليوم.

وقام بوجلبان خلال زيارته بمصافحة اللاعبين والكابتن سيد عبد الحفيظ مدير الكرة ودعم الفريق قبل مواجهة النجم الساحلي التونسي.

وقال أنيس بوجلبان إنه يبقى حريصا على زيارة بعثة الأهلي في تونس مع أي زيارة يقوم بها فريق كرة القدم بالنادي إلى العاصمة التونسية؛ من أجل استعادة الذكريات مع اللاعبين الذين سبق أن لعب بجوارهم خلال رحلة احترافه في الأهلي.

وأوضح أن يرتبط بعلاقات قوية مع الكابتن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة وأحمد فتحي وحسام عاشور لاعبي الفريق، مؤكدًا أنه يتمنى التوفيق للأهلي في مباراة النجم الساحلي التونسي غدًا.

ويلتقي الأهلي مع النجم الساحلي التونسي في التاسعة مساء غدٍ الجمعة على استاد رادس في الجولة الأولى من منافسات دور المجموعات بدوري أبطال إفريقيا.
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