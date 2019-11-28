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تقنيات إدارة المخلفات الصلبة.. ندوة لطلاب "هندسة المنيا" (صور)

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 12:56 م
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بوابة الفجر
أحمد الخميسي
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أقامت كلية الهندسة جامعة المنيا برعاية الدكتور مصطفى عبد النبي رئيس الجامعة ندوة علمية للتعرف علي التقنيات الحديثة في إدارة المخلفات الصلبة، وكيفية التخلص الآمن منها وإعادة تدويرها حفاظًا على التوازن البيئي، ونقل الخبرات العملية للطلاب عن طريق التجارب الناجحة التي يمكن الاقتداء بها لإنشاء مشروع ريادي ناشئ، وذلك في ضوء الأهمية القصوى التي توليها الدولة لتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين، ورفع كفاءة عمليات جمع ونقل المخلفات والمعالجة الآمنة لها، إلى جانب دعم صناعات التدوير الصغيرة والمتوسطة بمنظومة النظافة وإعادة تدوير المخلفات بمحافظات الصعيد.

حاضر الندوة الدكتور هشام شريف بقسم الهندسة الكيميائية، وصاحب الخبرة العملية الكبيرة في مجال تدوير المخلفات الصلبة، وذلك بحضور الدكتور رمضان بسيوني عميد كلية الهندسة، والدكتور يحيي حسن مجدي وكيلة كلية الهندسة لشئون الدراسات العليا والبحوث، والدكتور مصطفي محمود وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، وأعضاء هيئة التدريس وطلاب الكلية.

وتحدث المحاضر خلال الندوة عن أنواع المخلفات الصلبة بمصر وعمليات فرز المخلفات، واستخداماتها كوقود لمصانع الأسمنت أو لانتاج الغاز الحيوي، كما استعرض المحاضر تجربته الشخصية في مجال شركات تدوير المخلفات كأحد أهم مصادر تحسين اقتصاديات الدول، ومحط اهتمام كثير من المستثمرين ممن أدركوا الأهمية الاقتصادية والبيئية لإعادة تدوير هذه المخلفات وتحويلها إلى مواد خام تدخل في العديد من الصناعات، حتي وصلت إلي استيراد الدول للقمامة من الدول المجاورة لها، مشيرًا إلي أن إدارة هذه المنظومة بفكر منظم وإستراتيجية واضحة ممنهجة سوف تحقق مكاسب مادية وبيئة نظيفة
تقنيات إدارة المخلفات الصلبة.. ندوة لطلاب "هندسة المنيا" (صور)
تقنيات إدارة المخلفات الصلبة.. ندوة لطلاب "هندسة المنيا" (صور)
تقنيات إدارة المخلفات الصلبة.. ندوة لطلاب "هندسة المنيا" (صور)
تقنيات إدارة المخلفات الصلبة.. ندوة لطلاب "هندسة المنيا" (صور)
تقنيات إدارة المخلفات الصلبة.. ندوة لطلاب "هندسة المنيا" (صور)
تقنيات إدارة المخلفات الصلبة.. ندوة لطلاب "هندسة المنيا" (صور)
تقنيات إدارة المخلفات الصلبة.. ندوة لطلاب "هندسة المنيا" (صور)
تقنيات إدارة المخلفات الصلبة.. ندوة لطلاب "هندسة المنيا" (صور)
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