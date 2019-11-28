دبلوماسي سابق يكشف أهمية زيارة رئيس المجر إلى مصر



وأشار "بيومي"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الخميس، إلى أنه لا يوجد ما يحد أو يمنع تطوير العلاقة بين البلدين إلى أضعاف ما نحن عليه الآن، مضيفًا أن المجر عضو بالاتحاد الأوروبي ومن ثم فهى شريك تجاري لمصر.



وأضاف أن زيادة الاستثمار مع المجر سيعود بالنفع على الدولتين، منوها بأن مصر هى أول بلد عربي يفتح فيه المجر بعثة دبلوماسية، مؤكدا أن هناك علاقات قديمة تجمع البلدين، وبالتالي من السهل تحسين العلاقات بين مصر والمجر.



عقب السفير جمال بيومي، مساعد وزير الخارجية الأسبق، على استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس المجر اليوم، مشيرًا إلى أنه لا توجد جمارك بيننا، وبين المجر ومن ثم نصدر ونستورد بدون عوائق، حيث الظروف مهيئة لتشجيع الاستثمار بشكل أكبر بين البلدين.