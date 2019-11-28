عماد حسن يشغل مقعد شوقي صقر في "المؤلفين والملحنين"

أعلن مجلس إدارة جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصريين"الساسيرو"، برئاسة الشاعر مدحت العدل، عن فوز الشاعر عماد حسن، بمقعدالشاعر الكبير الراحل شوقي صقر، والذي رحل عن دنيانا، نهاية شهر أكتوبر الماضي، بعد صراع مع المرض.





وكان الشاعرين عماد حسن وعلي السويفي، قد تقدما بأوراقهما لإشغال المنصب الذي فرغ بعد رحيل شوقي صقر، على هامش اجتماع الجمعية، والذي عُقد مساء أمس الأربعاء.





