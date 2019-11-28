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الوفد الباباوي يترأس صلاة القداس الإلهي بكنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بسيدني

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 12:55 م
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بوابة الفجر
ماريان عيد
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بدأت بالامس زيارة وفد الأساقفة والتى يترأسها النبا دانيال أسقف المعادى، وسكرتير المجمع المقدس، الى ايبارشية سيدنى لبحث مشكلات الايبارشية.

وترأس الأنبا دانيال أسقف المعادي، وسكرتير المجمع المقدس، والأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص، والأنبا يوسف أسقف جنوب الولايات المتحدة الأمريكية، صباح اليوم الخميس، صلاة القداس الإلهي بكنيسة الأنبا أنطونيوس والأنبا بولا بمنطقة جيلفورد في سيدني.

وعقب انتهاء صلاة القداس الإلهي ترأس وفد الباباوي اجتماعًا بكهنة إيبارشية سيدني.

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الكلمات المفتاحية

اليمن القداس الالهى

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