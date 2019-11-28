"سياحة النواب" تدعو وزير التنمية المحلية لتوضيح قرار فرض رسوم الشواطئ





وأوضح أن الوزير كان قد أكد له أن قرار فرض رسوم على شواطئ القرى السياحية هو قرار قانونى صحيح ولا يشوبه أى عوار، ما دعا رئيس لجنة السياحة إلى الدعوة لعقد اجتماع بحضور الوزير بمقر بمجلس النواب لتوضيح الأسانيد القانونية للقرار.



وتابع "صدقي"، خلال الاجتماع أن اللجنة كانت قد أرسلت خطابا رسميا للدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب الدكتور، صادر بتاريخ 10 سبتمبر الماضى لوزير التنمية المحلية لموافاة اللجنة بكافة الأمور، ولكنها لم ترد ولم تحضر بالشكل المطلوب خلال اجتماع اللجنة لمناقشة الأمر.



كما أوصت لجنة السياحة والطيران المدنى بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب عمرو صدقى رئيس اللجنة، لإستعراض المذكرة التى أعدتها اللجنة عن طلب الإحاطة المقدم من الدكتور إبراهيم حمودة، وكيل اللجنة بشأن عدم استغلال فندق شبرد حتى الآن، بمراجعة معايير تحديد المبانى ذات الطراز المعمارى المميز، وأساليب تطويرها بالتشريعات واللوائح المختصة.



وقال النائب ابراهيم حمودة: إن فندق شبرد مغلق منذ عام 2013 وحتى اليوم دون أى استخدام أو استغلال أو تطوير، قائلا: "الأمر مريب ورد الحكومة غير مقنع، ويجب تحديد معايير واضحة لاختيار المبانى ذات الطراز المعمارى المميز حتى لا يتم إساءة استخدام هذا المصطلح".



ومن جانبه أشار النائب عمرو صدقى، رئيس لجنة السياحة والطيران المدنى، إلى أنه بعد إغلاق الفندق عام 2013، كان هناك العديد من العروض المقدمة من شركات أجنبية لتطوير المبنى واستغلاله، إلا أنها توقفت، ونريد أن نعلم لماذا توقفت تلك العروض، وما هى العروض التى تم تقديمها، وما هى أسباب رفضها، وهل هناك عروض أخرى".



وأوضح صدقى أن الحفاظ على الطراز المعمارى المميز لمبنى فندق شبرد لا يعوق تطويره، لافتا إلى أنه من الممكن أن يتم التطوير من داخل المبنى والإبقاء على الواجهة الخارجية كما هي، مشيرا إلى أن ذلك يتم في دول أوروبية وأجنبية.



ويعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة طارئة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتجديد لطارق عامر محافظ البنك المركزى، لفترة جديدة تمتد حتى نوفمبر 2023، وذلك وسط توقعات بعرض التعديل الوزارى على البرلمان في ذات الجلسة اليوم الخميس.



كما تأتى مناقشة البرلمان لقرار رئيس الجمهورية بتعيين محافظ البنك المركزى، وفقًا لما نص عليه الدستور في المادتين 215، 216 والتى تنص على رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزى، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.



وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 216 من الدستور على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا فى الحالات المحددة بالقانون.



قال النائب عمرو صدقي، خلال اجتماع اللجنة اليوم الخميس، إن اللجنة ستطلب حضور وزير التنمية المحلية، خلال الأيام القادمة، لتوضيح الأسانيد القانونية التى استند إليها فى قرار فرض رسوم الشواطئ.