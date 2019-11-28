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"عبدالعال" يفتتح الجلسة العامة للبرلمان

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 12:51 م
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الدكتور علي عبدالعال
الدكتور علي عبدالعال
إسلام شعراوي
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افتتح الدكتور على عبدالعال رئيس مجلس النواب، الجلسة العامة الطارئة اليوم الخميس.

يذكر أن المستشار محمود فوزي، الأمين العام لمجلس النواب، أكد بأن الدكتور علي عبد العال، قرر دعوة المجلس للانعقاد في جلسة طارئة اليوم، قبل موعد الجلسات المعلن سلفًا، عملًا بحكم الفقرة الأخيرة من المادة (277) من لائحة المجلس، وذلك للنظر في كتاب رئيس الجمهورية بـ الترشيح لشغل منصب محافظ البنك المركزي.

وتأتي مناقشة البرلمان لقرار رئيس الجمهورية بتعيين محافظ البنك المركزي، وفقًا لما نص عليه الدستور في المادتين 215، 216 والتى تنص على رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزى، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.
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مجلس النواب الفجر الدكتور على عبدالعال التعديلات الوزارية اختيار محافظ البنك المركزي

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