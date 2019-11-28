محمد كريم يكشف كواليس مشاركته في فيلم مع نيكولاس كيدج

يعرض برنامج "عين" الذي تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة"، يوم غد الجمعة لقاء خاصًا مع النجم محمد كريم.

يتحدث محمد كريم خلال اللقاء عن أحدث أعماله التي يستعد لتقديمها، كما يكشف تفاصيل مشاركته في الفيلم العالمي A score to settle مع النجم العالمي نيكولاس كيدج.

يكشف كريم أيضًا خلال الحوار عن كواليس أعماله الأخيرة التي قدمها وأهم المحطات التي مر بها خلال مشواره الفني.

يُذكر أن برنامج "عين" تقدمه الإعلامية شيرين سليمان على قناة "الحياة" في تمام الساعة 11:30 مساءً، يومي الخميس والجمعة.