الأنبا أغاثون يزور دولة الكويت غدا

يطير الأنبا أغاثون، أسقف مغاغة والعدوة وتوابعها، إلى دولة الكويت، لتفقد راعية الإبراشية، كما يترأس صلاة القداس الإلهي بكاتدرائية مرقس الرسول.





ومن جانبه استعرض نيافة "أغاثون"، تقريرا حول البابا الراحل الانبا شنوده الثالث، وذلك بمناسبة سيامة قداسة البابا شنودة الثالث الخليفة الـ 117 لمامرقس الرسول فى يوم 14 نوفمبر من كل عام. وقال فى بيان صادر عنه أن سيامة أبينا مثلث الرحمات قداسة البابا شنودة الثالث، في ذات اليوم من شهر نوفمبر 1971 م، بابا وبطريرك الكرازة المرقسية، والخليفة الـ 117 لمارمرقس الرسول، داخل مصر وخارجها فالبرغم من إنتقال قداسته، منذ سبع سنوات، من عالمنا الفانى إلى عالم البقاء، ألا أن ذكرى سيامة قداسته، كمسئول أعلى لكنيستنا القبطية الأرثوذكسية، تجدد فينا ذكريات حية وفعالة، لا يمكن نسيانها أو تجاهلها، تحت أي سبب من الأسباب.