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سائق يغتصب طفلين ويصورهما بـ"ملابس نسائية" بحدائق القبة.. وعرضهما على "الطب الشرعي"

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 12:39 م
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أرشيفية
أرشيفية
داليا عادل
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أمرت النيابة العامة بعرض طفلين تعرضوا لهتك عرضهما على يد سائق وتصويرهما بملابس نسائية داخل شقته على الطب الشرعي وإرسال تقرير مفصل للوقوف على ملابسات الحادث.

وكانت البداية بتلقي رئيس مباحث حدائق القبة، بلاغًا من "حمودة. أ"، موظف، يفيد بالإمساك بـ"سيد. م" 57 سنة، سائق، بالطابق الأخير، وعثر داخل شقته أسفل السرير، على الطفلين "فارس" و"حسن" 11 و13 سنة، أحدهما عاري الجسد، والآخر بملابسه.

وقال المبلغ، إنه تبين شك والدة الأول حول تغيبه لفترات طويلة عن المنزل، ما دفعها لمراقبته عند نزوله من المنزل، وأثناء سيرها خلفه، لاحظت صعوده لشقة المتهم، وعند صعودها للسؤال عن نجلها، أنكر المتهم وجود أحد بالداخل، ما أثار الريبة والقلق بداخلها، وجعلها تستعين بالجيران، والصعود للشقة مرة أخرى، وبتفتيشها، عثر على الطفلين أسفل السرير الخاص بالمتهم.

وعقب ذلك اصطحبت السيدة نجلها "فارس" خشية افتضاح أمره في المنطقة، وفور قدوم قوة من قسم شرطة حدائق القبة، تم القبض على المتهم والتحفظ على الطفل الثاني.

وبتفتيش هاتف المتهم عثر على صور وفيديوهات للطفلين يرتديان ملابس نسائية.

وجار التحقيق مع المتهم والاستماع للضحية لكشف ملابسات الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتباشر النيابة التحقيقات.
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