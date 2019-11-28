مسن يتناول "16 كيس سم فئران" في دمياط

وكان الأهالي قد تجمهروا، وتم نقل المسن للمستشفى، وقام فريق طبي بفحص المسن للتعرف على حالته وإنقاذه من التسمم حيث إن ذويه أقروا بتناوله كميات كبيرة من سم الفئران في محاولة للتخلص من حياته، وتم إخضاعه للعلاج، والوقوف على حالته الصحية الغير مستقرة.



وكما تم إخطار قوات الشرطة لمعاينة الواقعة وكشف ملابساتها وأخذ أقوال ذويه والشهود العيان حول سبب تناوله المواد المخدرة، وكشف ملابسات الواقعة، حيث تحركت قوة أمنية لمعاينة الواقعة، وتحرير محضر شرطي بها.



وعقدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط اجتماعًا موسعًا اليوم مع رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن والقرى ونوابهم وسكرتيرى الوحدات المحلية ورؤساء الأحياء وذلك بحضور اللواء محمد همام سكرتير عام المحافظة واللواء جمال عبد الرشيد السكرتير العام المساعد ورجب معيزة مدير عام الشئون المالية والإدارية ومديرى إدارتي المتابعة والتفتيش المالى والإداري.



وشددت المحافظ في مستهل الاجتماع على الارتقاء بمستوى النظافة العامة بشوارع المدن والقرى ورفع تجمعات القمامة أولا بأول والالتزام بنقلها إلى مصنع أبو جريدة لتدوير القمامة مؤكدة على تحصيل رسوم النظافة والمتأخرات ورفع كفاءة الطرق وكذلك الالتزام بتنفيذ كافة الأعمال المدرجة بالخطة الاستثمارية للعام المالي الحالي ورفع كافة صور الإشغالات والمخالفات والتعديات على الطريق العام.



ووجهت محافظ دمياط بالتواجد المستمر بالشارع للتأكد من تنفيذ كافة الأعمال على الوجه الأكمل والتنسيق مع الإدارة المركزية للموارد المائية والري لتطهير الترع والمصارف ورفع ناتج التطهير حفاظا على البيئة وصحة المواطنين كما أكدت أيضًا على أهمية حث المواطنين وتوعيتهم بسرعة تقديم المستندات المطلوبة للتصالح في بعض مخالفات البناء وفقا لأحكام القانون 17 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية قبل انتهاء المهلة المحددة قانونا خلال ستة أشهر والتي بدأت منذ يوليو الماضي.



وأكدت الدكتورة منال عوض أنه سيتم تقييم سكرتيري ونائبي رؤساء الوحدات المحلية للمراكز والمدن ورؤساء الوحدات القروية والأحياء بصفة دورية وفقًا للأعمال التي تتم بالأماكن التى تقع تحت مسئوليتهم مضيفة أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة لمن يثبت تراخيه في أداء مهام عمله.



استقبلت مستشفى الزرقا المركزي، مسنا يدعى محمد كامل حسن أبو العنين، يبلغ من العمر ٦٠ عاما ادعاء تناوله ١٦ كيس سم فئران.