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الزمالك يكرر عادته في مازيمبي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 12:47 م
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الزمالك
الزمالك
هاني عصام
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قام مسئولو نادي الزمالك بحجز أحد الفنادق القريبة من المطار لبعثة الفريق بالكونغو إستعدادًا لمواجهة مازيمبي الكونغولي.
ويواجه الزمالك نظيره مازيمبي الكونغولي يوم السبت المقبل ضمن منافسات الجولة الأولى لدور المجموعات لبطولة دوري أبطال افريقيا.

ويبعد الفندق عن المطار 25 دقيقة، و20 دقيقة عن ملعب اللقاء وسبق وتواجدت البعثة فيه مرتين من قبل، أحدهما عند تولي أحمد حسام ميدو المسئولية الفنية للفريق.

وسافرت بعثة الزمالك إلى إثيوبيا كترانزيت بالأمس ومكثت هناك لمدة 24 ساعة وخاض الفريق مرانه على ملعب السلام بإثيوبيا قبل استكمال الرحلة.

وكان الزمالك قد تلقى خسارة مفاجئة أمام إنبي بهدفين مقابل هدف واحد ضمن منافسات الجولة السادسة من عمر بطولة الدوري.

وخاض الفريق مرانه بالأمس في إثيوبيا، وعقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي جلسه مع طارق حامد لاعب وسط الفريق، اطمأن خلالها على سلامته وجاهزيته للمباراة المقبلة وذلك على هامش التدريب

وخاض الفريق مرانه اليوم بملعب السلام بأديس أبابا العاصمة الإثيوبية والتي يستقر بها الفريق كترانزيت خلال رحلته إلى الكونغو لمواجهة مازيمبي الكونغولي.

وقام طارق حامد لاعب وسط فريق الكرة الأول بالنادي بتدريبات تأهيلية بالجري حول الملعب تحت إشراف الدكتور محمد عيد عضو الجهاز الطبي بالفريق.

وعقد الصربي ميتشو المدير الفني لفريق الكرة الأول بالنادي جلسة مع اللاعبين قبل بدايه المران تحدث فيها عن أهمية لقاء مازيمبي في الكونغو واغلاق ملف لقاء انبي تماما.

وأضاف ميتشو أنه لديه ثقه كبيره في اللاعبين وأنهم قادرون على مصالحه الجماهير وتحقيق نتيجه ايجابيه أمام بطل الكونغو.
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نادي الزمالك دوري ابطال افريقيا الزمالك ومازيمبي الزمالك اخبار الزمالك

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