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ميس حمدان تشعل "إنستجرام" برقصة تانجو

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 12:34 م
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ميس حمدان
ميس حمدان
رانيا ماهر
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تحرص دائماً الفنانة الشابة ميس حمدان، علي مشاركة متابعيها ومحبيها بصور من يومايتها الخاصة وأحدث ظهور لها، ونشرت ميس مقطع فيديو لها عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" >وهي تتدرب علي رقص التانجو.


ووجهت من خلاله نصحيه لمتابعيها قائلة: " دورو جوه نفسكو على حاجات و هوايات جواكو بتحبوها و تقدرو تطلعو من خلالها كل الطاقه السلبيه اللي ضغوطات الحياه بتحطنا فيها ...انا بحب الغنا و الرقص و التمثيل و التقليد و بحاول احسن قدراتي فيهم حتى لو مش حكون الأفضل في اَي منهم ...دورو على الحلو جواكو و استمتعو بيه حتى لو مش حترضو الناس المهم ترضو نفسكم".


وقد خضعت الفنانة الشابة ميس حمدان منذ أيام لجلسة تصوير جديدة له، حيث نشرت صورًا من الجلسة عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل للصور والفيدوهات "إنستجرام".


وظهرت ميس في الصور ترتدي فستان كب باللون الأبيض ذو فتحتين من الساق، مع وجود نقشات ملونه به و ارتدت قبعه باللون البني وضعت ميك أب مناسب مع أطلالتها، أما من حيث المكان فلجأت إلى الطبيعة وأشجارها.


وعلقت ميس علي الصور وكتبت:"جلسه تصوير فوتوغرافيه جديده في الحقل ...أنهى صوره عجبتكو اكتر؟".


يذكر أن فيلم سمكة وصنارة هو آخر أعمال حمدان ، وتدور أحداث الفيلم في جو من المغامرة والكوميديا حول محمد حمص ومصطفي بنداري، وهما نصابان يقومان بعمليات نصب صغيرة علي الناس في الشوارع حتى تأتي في طريقهم عملية نصب كبيرة ويبدأ كلاهما في التخطيط والتجهيز لتنفيذ العملية مع بعضهم فتقع لهما أحداث لم تكن في الحسبان.

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