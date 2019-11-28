"سياحة البرلمان" توصي بمراجعة معايير المباني ذات الطراز المعماري المميز

أوصت لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم الخميس، برئاسة النائب عمرو صدقي رئيس اللجنة، لاستعراض المذكرة التي أعدتها اللجنة عن طلب الإحاطة المقدم من الدكتور إبراهيم حمودة، وكيل اللجنة بشأن عدم استغلال فندق شبرد حتى الآن، بمراجعة معايير تحديد المباني ذات الطراز المعماري المميز، وأساليب تطويرها بالتشريعات واللوائح المختصة.



وقال النائب إبراهيم حمودة: إن فندق شبرد مغلق منذ عام 2013 وحتى اليوم دون أي استخدام أو استغلال أو تطوير، قائلا: "الأمر مريب ورد الحكومة غير مقنع، ويجب تحديد معايير واضحة لاختيار المباني ذات الطراز المعمارى المميز حتى لا يتم إساءة استخدام هذا المصطلح".



ومن جانبه أشار النائب عمرو صدقي، رئيس لجنة السياحة والطيران المدني، إلى أنه بعد إغلاق الفندق عام 2013، كان هناك العديد من العروض المقدمة من شركات أجنبية لتطوير المبنى واستغلاله، إلا أنها توقفت، ونريد أن نعلم لماذا توقفت تلك العروض، وما هى العروض التى تم تقديمها، وما هى أسباب رفضها، وهل هناك عروض أخرى".



وأوضح صدقى أن الحفاظ على الطراز المعماري المميز لمبنى فندق شبرد لا يعوق تطويره، لافتا إلى أنه من الممكن أن يتم التطوير من داخل المبنى والإبقاء على الواجهة الخارجية كما هي، مشيرا إلى أن ذلك يتم في دول أوروبية وأجنبية.



ويعقد مجلس النواب، اليوم الخميس، جلسة طارئة برئاسة الدكتور علي عبدالعال، لمناقشة قرار الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالتجديد لطارق عامر محافظ البنك المركزى، لفترة جديدة تمتد حتى نوفمبر 2023، وذلك وسط توقعات بعرض التعديل الوزارى على البرلمان في ذات الجلسة اليوم الخميس.



كما تأتي مناقشة البرلمان لقرار رئيس الجمهورية بتعيين محافظ البنك المركزي، وفقًا لما نص عليه الدستور في المادتين 215، 216 والتي تنص على رئيس الجمهورية يعين رؤساء الهيئات المستقلة والأجهزة الرقابية، ومن بينها البنك المركزي، بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة.



وتنص الفقرة الأخيرة من المادة 216 من الدستور على أن يعين رئيس الجمهورية رؤساء تلك الهيئات والأجهزة بعد موافقة مجلس النواب بأغلبية أعضائه لمدة أربع سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة، ولا يُعفى أى منهم من منصبه إلا في الحالات المحددة بالقانون.

