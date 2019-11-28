Advertisements
Advertisements
Advertisements

برلمانية: المواطن سوف يشعر بالفرق مع إطلاق منظومة التأمين الصحي

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 12:29 م
Advertisements
النائبة فايقة فهيم
النائبة فايقة فهيم
إسلام شعراوي
Advertisements
قالت النائبة فايقة فهيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل لجمهورية مصر العربية من محافظة بورسعيد، بداية حقيقية لحصول المواطن المصري على حقوقه الصحية كاملة وبمستوى خدمة متميز للغاية.

وأكدت فايقة فهيم، على دور الرئيس السيسي في دعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة وتوفير الإمكانيات المطلوبة لإنجاحها في المرحلة الأولى، مطالبة الجهات المعنية بتنفيذ المنظومة بالحرص على خروجها في أفضل شكل وتلافي أي أزمات أو مشاكل في المراحل القادمة، مُشيرة إلى أن المواطن المصري سوف يشعر بالفرق مع تطبيق هذه المنظومة، حيث سوف يتلقى خدمة صحية على أعلى مستوى.

ولفتت النائبة فايقة فهيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن جهود الرئيس السيسي في القطاع الصحي، بدأت في أن تؤتي ثمارها ومنها نجاح حملة قوائم الانتظار في عام واحد وأيضا مبادرة نور حياة، و100 مليون صحة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

النائبة فايقة فهيم

أخبار تهمك

فايلر يطالب بضم جوكر المنتخب الأوليمبي

منذ حوالي 7 ساعات

مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool vs napoli live youtube «دوري أبطال أوروبا» SalaH ONLINE

منذ حوالي 17 ساعة

يلا شوت SALAH مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر KORA UEFA كورة لايف 7SRY ماتش ليفربول رابط LIVER NO

منذ حوالي 15 ساعة

كورة اون لاين NOW مشاهدة مباراة ليفربول ونابول بث مباشر beIN SPORT المفتوحة «LIVERPOOL» هدف صلاح رابط ليفربول HD

منذ حوالي 14 ساعة

يلا شوت HD مشاهدة مباراة برشلونة وبروسيا دورتموند بث مباشر اليوم الأربعاء 27 / 11 / 2019 دوري أبطال أوروبا KOORA

منذ حوالي 15 ساعة

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

منذ حوالي 13 ساعة

Liverpool Vs Napoli Live مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر uefa champions league

منذ حوالي 16 ساعة

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

منذ حوالي 16 ساعة

«كورة لايف» TODAY LIVERPOOL مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر liverpool uefa رابط ماتش ليفربول PLUS NOW

منذ حوالي 16 ساعة

عاجل.. الكشف عن مدة غياب إيدين هازارد وموقفه من الكلاسيكو

منذ حوالي 23 ساعة

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

منذ حوالي 15 ساعة

بث مباشر مباراة ليفربول ونابولي liverpool vs napoli live watch online مشاهدة مباراة ليفربول SALAH stream

منذ حوالي 15 ساعة

مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر KORA LIVE يلا كورة رابط ماتش ليفربول beIN SPORT محمد صلاح MATCH

منذ حوالي 16 ساعة

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

منذ حوالي 16 ساعة

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

منذ حوالي 15 ساعة

3 قنوات مفتوحة تنقل مباراة ليفربول ونابولي مجانًا.. مشاهدة مباراة ليفربول ضد نابولي بث مباشر liverpool

منذ حوالي 17 ساعة

موضوعات متعلقة

برلمانيون عن إنجازات "السيسي" في قطاع الصحة: أحدث إنفراجة حقيقية لحل أزمات المصريين

برلماني: السيسي صاحب النهضة لمصر في العصر الحديث

"صحة البرلمان": تطبيق التأمين الصحي الشامل سيحدث نقلة نوعية في المنظومة

أنيسة حسونة: منظومة الأدوية في مصر تحتاج إلى استراتيجية عاجلة للتطوير

وزر المالية: القيادة السياسية والحكومة المصرية يساندان بقوة منظومة التأمين الصحي الشامل

برلماني يشيد ببدء تطبيق منظومة التأمين الصحي في بورسعيد: "خطوة مهمة"

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
11:55 م

نتيجة مباراة برشلونة اليوم في دوري أبطال أوروبا Barcelona Today

ملخص محمد صلاح أمام نابولي uefa champions league

09:24 م

نتيجة مباراة ليفربول اليوم في دوري أبطال أوروبا.. الملخص والأهداف

09:50 م

مشاهدة مباراة آرسنال وآينتراخت فرانكفورت بث مباشر beIN SPORT YouTube مجانا بدون تقطيع ARSENAL live

09:57 م

كورة لايف MATCH WEEK مشاهدة مباراة ليفربول ونابولي بث مباشر YALLAKORA يلا شوت NOW رابط ماتش ليفربول LIVE SALAH

09:09 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وكواليس عملية البنك المركزي

مى سمير
مى سمير

مي سمير تكتب: غباء أردوغان

رامي المتولي
رامي المتولي

رامي المتولي يكتب: 10 أفلام لا تفوت مشاهدتها فى دورة "يوسف شريف رزق الله"

DMCA.com Protection Status