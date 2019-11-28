برلمانية: المواطن سوف يشعر بالفرق مع إطلاق منظومة التأمين الصحي

قالت النائبة فايقة فهيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن إطلاق الرئيس عبدالفتاح السيسي منظومة التأمين الصحي الشامل لجمهورية مصر العربية من محافظة بورسعيد، بداية حقيقية لحصول المواطن المصري على حقوقه الصحية كاملة وبمستوى خدمة متميز للغاية.



وأكدت فايقة فهيم، على دور الرئيس السيسي في دعم تطبيق منظومة التأمين الصحي الجديدة وتوفير الإمكانيات المطلوبة لإنجاحها في المرحلة الأولى، مطالبة الجهات المعنية بتنفيذ المنظومة بالحرص على خروجها في أفضل شكل وتلافي أي أزمات أو مشاكل في المراحل القادمة، مُشيرة إلى أن المواطن المصري سوف يشعر بالفرق مع تطبيق هذه المنظومة، حيث سوف يتلقى خدمة صحية على أعلى مستوى.



ولفتت النائبة فايقة فهيم، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إلى أن جهود الرئيس السيسي في القطاع الصحي، بدأت في أن تؤتي ثمارها ومنها نجاح حملة قوائم الانتظار في عام واحد وأيضا مبادرة نور حياة، و100 مليون صحة.