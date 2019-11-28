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بمشاركة 18 شركة.. هيئة تنمية الصادرات تنظم المشاركة المصرية بمعرض The Big 5 Dubai

الخميس 28/نوفمبر/2019 - 12:00 م
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بوابة الفجر
أحمد الشيخ
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تختتم اليوم فعاليات المعرض الدولى The Big 5 Dubai والذى اقيم بمدينة دبى بدولة الامارات العربية المتحدة خلال الفترة من 25-28 نوفمبر الجارى حيث نظم المشاركة المصرية بالمعرض هيئة تنمية الصادرات بالتعاون مع المجلس التصديري لمواد البناء والتشييد وذلك من خلال الجناح المصري والذى أقيم على مساحة 428 متر بمشاركة 18 شركة مصرية، وتأتى المشاركة المصرية في إطار استراتيجية وزارة التجارة والصناعة الهادفة لمضاعفة الصادرات والترويج للمنتجات المصرية في كافة الفعاليات والمعارض الدولية ووفقاً لخطة المعارض لعام 2019 –2020.

وقال عبد العزيز الشريف رئيس هيئة تنمية الصادرات إن معرض The Big 5 Dubai يعد أحد أكبر وأهم المعارض المقامة في قطاع البناء والمقاولات في المنطقة، مشيراً إلى أن المعرض يسهم في الترويج لمنتجات مواد البناء المصرية في مختلف أسواق دول الشرق الأوسط ويعد بمثابة بوابة العبور للشركات المصرية نحو تلك الأسواق.

وأضاف أن العام الجاري شهد انعقاد فعاليات الدورة الأربعين لمعرض Big 5 Dubai، وذلك بمشاركة مايزيد عن 2.390 عارضًا محليًا ودوليًا يمثلون 66 دولة، لعرض 20 ألف منتج من حلول البناء مشيرا الى ان المعرض استقبل خلال الدورة الحالية ما يزيد عن 68 ألف زائر من 130 دولة حول العالم.

وأوضح "الشريف" أن معرض The Big 5 Dubai هذا العام يمثل منصة شاملة تجمع بين مزايا 7 معارض متخصصة وهو ما يعكس قدرة المعرض على استقطاب جمهور من مختلف دول العالم لعقد اجتماعات الأعمال واللقاءات الثنائية، وهو الامر الذى اتاح فرصة متميزة للشركات المصرية للالتقاء بالمشترين والمصنعين والمستشارين وأصحاب الاعمال ومعرفة ما يجرى في هذه الصناعة عبر المرحل المختلفة للمشروعات الإنشائية.

ومن جانبه قال محمد عثمان رئيس الجناح المصري ان المعرض ركز على 5 محاور رئيسية تشمل الذكاء الاصطناعي وإدارة الأصول الرقمية والتوائم الرقمية، والمنازل والمباني الذكية وإنترنت الأشياء، ونمذجة معلومات المباني، والطباعة ثلاثية الأبعاد، والواقع المعزّز والافتراضي والطائرات المسيّرة.

وأضاف ان معرض The Big 5 قدم التكنولوجيات الجديدة وأحدث حلول الإنشاءات الجاهزة والمعيارية للأغراض السكنية والتعليمية والصحية والتجارية، مشيراً إلى أن المعرض حظى بمشاركة أكبر شركات الإنشاءات الرائدة في المنطقة.

وقام أعضاء مكتب التمثيل التجاري بدبي بتفقد الجناح المصري بمعرض The Big 5 Dubai، حيث تم استعراض إمكانية تعظيم استفادة الشركات المصرية المشاركة من المعرض كما تم استعراض المعروضات المصرية وتقديم دراسات تسويقية لقطاع مواد البناء بالسوق الإماراتي.

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