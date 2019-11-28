توقيع الكشف الطبي على 1630 حالة خلال قافلة بقرية دير البرشا بالمنيا "صور"

أعلنت مديرية الصحة بالمنيا، عن توقيع الكشف الطبي على 1630 حالة خلال قافلة طبية علاجية نظمتها المديرية بقرية دير البرشا بمركز ملوي خلال يومي 25 و26 نوفمبر الجاري، ضمن جهود مبادرة "حياة كريمة"، بهدف توفير الرعاية الصحية المتكاملة للمواطنين في القرى والمناطق النائية والمحرومة من الخدمات العلاجية المجانية.



من جانبها، أوضحت الدكتورة أمنية رجب وكيل وزارة الصحة بالمنيا إن القافلة أسفرت عن توقيع الكشف الطبي على 1630 حالة مترددة منها 230 حالة جراحة، و501 أطفال، و199 حالة جلدية و266 باطنه، و135 قلب، و91 أسنان، و110 نساء، و15 تنظيم أسرة،83 مسالك إلى جانب أخذ عينات لإجراء تحاليل لعدد63 حالة، وعمل 61 حالة موجات صوتية و20 رسم قلب وتم عقد ندوات تثقيف صحي، وفحص عشوائي للضغط والسكر لعدد 234 وتحويل عدد 73 حالة للمستشفى لاستكمال العلاج بالإضافة إلى تواجد 11 عيادات متنقلة بتنظيم الأسرة.



وأكدت أن القوافل تهدف إلى تقليل المشقة على كبار السن والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة في تلقي الخدمات الطبية من خلال الكشف المجاني في جميع التخصصات، بجانب توفير خدمات طبية أخرى مثل الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى تحويل الحالات التي تحتاج لإجراء عمليات إلى مستشفيات وزارة الصحة والتأمين الصحي.

